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Спасатели эвакуируют 16 человек с нижегородской канатной дороги - РИА Новости, 05.07.2026
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19:12 05.07.2026 (обновлено: 19:13 05.07.2026)
Спасатели эвакуируют 16 человек с нижегородской канатной дороги

Из кабинок нижегородской канатной дороги эвакуируют 12 взрослых и четверых детей

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за непогоды несколько кабинок с людьми застряли на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором.
  • Спасатели эвакуируют 16 человек, в том числе четверых детей, их здоровью ничего не угрожает.
КАЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости. Спасатели эвакуируют 16 человек, в том числе четверых детей, из застрявших кабинок канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором, их здоровью ничто не угрожает, сообщает ГУМЧС России по Нижегородской области.
Ранее региональное ГУМЧС сообщило, что из-за непогоды несколько кабинок с находящимися в них людьми застряли на канатной дороге.
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"Предварительно, 16 человек, в том числе четыре ребенка, находились в застрявших кабинках. Их здоровью ничто не угрожает", - говорится в сообщении.

В настоящее время спасателями Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России проводятся работы по эвакуации людей.
Ранее региональное ГУМЧС предупреждало, что во второй половине дня в Нижегородской области ожидаются сильные дожди, ливни, шквалистые усиления ветра порывами 17-22 метра в секунду.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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