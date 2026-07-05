Спасатели эвакуируют 16 человек с нижегородской канатной дороги

Краткий пересказ от РИА ИИ Из-за непогоды несколько кабинок с людьми застряли на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором.

Спасатели эвакуируют 16 человек, в том числе четверых детей, их здоровью ничего не угрожает.

КАЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости. Спасатели эвакуируют 16 человек, в том числе четверых детей, из застрявших кабинок канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором, их здоровью ничто не угрожает, сообщает ГУМЧС России по Нижегородской области.

Ранее региональное ГУМЧС сообщило, что из-за непогоды несколько кабинок с находящимися в них людьми застряли на канатной дороге.

« "Предварительно, 16 человек, в том числе четыре ребенка, находились в застрявших кабинках. Их здоровью ничто не угрожает", - говорится в сообщении.

В настоящее время спасателями Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России проводятся работы по эвакуации людей.