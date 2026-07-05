Спасатели эвакуируют 16 человек с нижегородской канатной дороги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за непогоды несколько кабинок с людьми застряли на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором.
- Спасатели эвакуируют 16 человек, в том числе четверых детей, их здоровью ничего не угрожает.
КАЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости. Спасатели эвакуируют 16 человек, в том числе четверых детей, из застрявших кабинок канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором, их здоровью ничто не угрожает, сообщает ГУМЧС России по Нижегородской области.
Ранее региональное ГУМЧС сообщило, что из-за непогоды несколько кабинок с находящимися в них людьми застряли на канатной дороге.
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"Предварительно, 16 человек, в том числе четыре ребенка, находились в застрявших кабинках. Их здоровью ничто не угрожает", - говорится в сообщении.
Ранее региональное ГУМЧС предупреждало, что во второй половине дня в Нижегородской области ожидаются сильные дожди, ливни, шквалистые усиления ветра порывами 17-22 метра в секунду.