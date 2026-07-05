В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать овощи и фрукты летом

Краткий пересказ от РИА ИИ Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на внешний вид, запах и цвет овощей, фруктов и ягод при покупке.

Перед употреблением овощи, фрукты и ягоды нужно тщательно промыть под проточной водой и соблюдать условия их хранения.

Плодоовощную продукцию следует покупать только в установленных местах торговли и при необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Качественные фрукты и овощи имеют характерный вид и запах, повреждения кожуры и признаки гниения должны отсутствовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"При покупке овощей, фруктов и ягод обращайте внимание на их внешний вид, запах и цвет. Окрас должен быть свойственным тому или иному виду плодов, они не должны иметь признаков порчи и гниения, а также повреждения кожуры. Спелые плоды отличает выраженный приятный запах", - говорится в сообщении.

Перед употреблением овощей, фруктов и ягод их нужно тщательно промыть под проточной водой. Обязательно соблюдать условия хранения фруктов, овощей, зелени и ягод.