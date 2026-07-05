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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать овощи и фрукты летом - РИА Новости, 05.07.2026
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00:47 05.07.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать овощи и фрукты летом

Роспотребнадзор: при покупке овощей и фруктов нужно обращать внимание на запах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на внешний вид, запах и цвет овощей, фруктов и ягод при покупке.
  • Перед употреблением овощи, фрукты и ягоды нужно тщательно промыть под проточной водой и соблюдать условия их хранения.
  • Плодоовощную продукцию следует покупать только в установленных местах торговли и при необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Качественные фрукты и овощи имеют характерный вид и запах, повреждения кожуры и признаки гниения должны отсутствовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"При покупке овощей, фруктов и ягод обращайте внимание на их внешний вид, запах и цвет. Окрас должен быть свойственным тому или иному виду плодов, они не должны иметь признаков порчи и гниения, а также повреждения кожуры. Спелые плоды отличает выраженный приятный запах", - говорится в сообщении.
Перед употреблением овощей, фруктов и ягод их нужно тщательно промыть под проточной водой. Обязательно соблюдать условия хранения фруктов, овощей, зелени и ягод.
При этом покупать плодоовощную продукцию, в том числе бахчевые культуры, следует только в установленных местах торговли. В случае необходимости можно потребовать документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемых пищевых продуктов, заключили в ведомстве.
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