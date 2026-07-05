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FT: разведка США помогает Украине с маршрутами дронов для атак по России - РИА Новости, 05.07.2026
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22:50 05.07.2026 (обновлено: 23:33 05.07.2026)
FT: разведка США помогает Украине с маршрутами дронов для атак по России

FT: разведданные США помогают Украине строить маршруты дронов для атак по России

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ строят маршруты дронов для атак по российским объектам при помощи разведданных США, пишет FT.
  • Об этом изданию заявили высокопоставленные украинские чиновники.
  • Они также считают маловероятным возобновление трехсторонних переговоров до окончания лета.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины строят маршруты БПЛА для атак по российским объектам при помощи американских разведданных, утверждает Financial Times.
"Американская разведывательная помощь также сыграла роль, Киеву помогают прокладывать наиболее подходящие маршруты для его дронов и обходить ПВО", — пишет газета ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.
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Как отмечается, они же считают маловероятным, что трехсторонние переговоры по мирному урегулированию возобновятся до окончания лета.
США не скрывают, что оказывают разведывательную помощь Украине. В частности об этом в декабре говорил госсекретарь Марко Рубио. А в начале июня он заявил, что Штаты не играют роль беспристрастного посредника, явно занимая сторону Киева.
Тогда он также добавил, что не видит позитива в перспективе уступок от "какой-либо из сторон", а дипломатические переговоры якобы не дали плодов. Тем не менее он выражал готовность Штатов продолжить дипломатические усилия.
Глава МИД России Сергей Лавров опровергал его слова, напомнив, что Владимир Путин принял предложения Дональда Трампа во время саммита на Аляске в 2025 году. Комментируя слова Рубио, министр отметил, что "война Байдена" уже стала "войной Трампа".
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