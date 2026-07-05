В Ставрополе полностью потушили крупный пожар на складе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Масштабный пожар, бушевавший на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе, полностью потушили.
- Утром пожар был локализован, а открытое горение ликвидировано.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Масштабный пожар, бушевавший на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В субботу глава Ставрополья Иван Ульянченко сообщил, что возгорание склада лакокрасочных материалов произошло на площади порядка 1 тысячи квадратных метров, предположительно, пострадал один человек. Причиной пожара, по предварительным данным, стала разгерметизация газового баллона. Позже МЧС по региону сообщило об увеличении площади пожара до 5 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. Утром в воскресенье пожар был локализован, а открытое горение ликвидировано.
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"Пожар в Ставрополе полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.