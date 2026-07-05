В Ставрополе ликвидировали открытое горение на складе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На складе в Ставрополе произошло возгорание лакокрасочных материалов на площади порядка 1 тысячи квадратных метров, позже площадь пожара увеличилась до 5 тысяч квадратных метров.
- Пожар был локализован, на месте объявлена ликвидация открытого горения, проводится проливка и разбор конструкций.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ликвидация открытого горения объявлена на пожаре на складе в Ставрополе, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В субботу глава Ставрополья Иван Ульянченко сообщил, что возгорание склада лакокрасочных материалов произошло на площади порядка 1 тысячи квадратных метров, предположительно пострадал один человек. Причиной пожара, по предварительным данным, стала разгерметизация газового баллона. Позже МЧС по региону сообщило об увеличении площади пожара до 5 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. Вскоре пожар был локализован.
"На месте пожара в Ставрополе объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении пресс-службы.