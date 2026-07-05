Рейтинг@Mail.ru
В Ставрополе ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:33 05.07.2026
В Ставрополе ликвидировали открытое горение на складе

Открытое горение на складе в Ставрополе ликвидировали

© ГУ МЧС России по Ставропольскому краюЛиквидация пожара на складе в Ставрополе. Кадр видео
Ликвидация пожара на складе в Ставрополе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Ликвидация пожара на складе в Ставрополе. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На складе в Ставрополе произошло возгорание лакокрасочных материалов на площади порядка 1 тысячи квадратных метров, позже площадь пожара увеличилась до 5 тысяч квадратных метров.
  • Пожар был локализован, на месте объявлена ликвидация открытого горения, проводится проливка и разбор конструкций.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ликвидация открытого горения объявлена на пожаре на складе в Ставрополе, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В субботу глава Ставрополья Иван Ульянченко сообщил, что возгорание склада лакокрасочных материалов произошло на площади порядка 1 тысячи квадратных метров, предположительно пострадал один человек. Причиной пожара, по предварительным данным, стала разгерметизация газового баллона. Позже МЧС по региону сообщило об увеличении площади пожара до 5 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. Вскоре пожар был локализован.
"На месте пожара в Ставрополе объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении пресс-службы.
Пожар в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
В Ставрополе назвали предварительную причину возгорания склада
Вчера, 13:59
 
ПроисшествияСтавропольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала