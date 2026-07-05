Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко выразил мнение, что польские политики начинают понимать истинную сущность киевского режима.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал глупыми попытки Зеленского получить поддержку внутри страны за счет героизации нацистских преступников.

Емельяненко считает, что помощь Польши Украине направлена на поддержку агрессивных сил, а не на защиту суверенитета.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Польские политики начинают прозревать, что представляет собой киевский режим во главе с Владимиром Зеленским, такое мнение выразил председатель заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко в разговоре с РИА Новости.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее назвал глупыми попытки Зеленского получить поддержку внутри страны за счет героизации нацистских преступников.

"Даже политики Польши начинают прозревать, с кем они связались, кому помогали и дают оружие. Больше 100 тысяч поляков были вырезаны украинскими националистами-бандеровцами. Украинский национализм - ярый, бесчеловечный", - сказал Емельяненко.

По его мнению, польские политики видят, что помощь, оказанная ими Украине, направляется не на защиту суверенитета, а на поддержку агрессивных, человеконенавистнических сил.

"Польшу, поляков и польское руководство, разумеется, нельзя оправдывать: они сознательно шли на эти действия и продолжают их. Сегодня, вероятно, достигнута точка кипения, и среди простых поляков это ощущается, ведь люди помнят все: кто погиб и от чьих рук. Как бы ни старались эти "летописцы" все это завуалировать", - сказал глава заксобрания.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году.