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Польша начинает прозревать насчет Зеленского, считают в Запорожской области - РИА Новости, 05.07.2026
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09:57 05.07.2026
Польша начинает прозревать насчет Зеленского, считают в Запорожской области

Емельяненко: польские политики прозревают, что представляет собой киевский режим

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко выразил мнение, что польские политики начинают понимать истинную сущность киевского режима.
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал глупыми попытки Зеленского получить поддержку внутри страны за счет героизации нацистских преступников.
  • Емельяненко считает, что помощь Польши Украине направлена на поддержку агрессивных сил, а не на защиту суверенитета.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Польские политики начинают прозревать, что представляет собой киевский режим во главе с Владимиром Зеленским, такое мнение выразил председатель заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко в разговоре с РИА Новости.
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее назвал глупыми попытки Зеленского получить поддержку внутри страны за счет героизации нацистских преступников.
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"Даже политики Польши начинают прозревать, с кем они связались, кому помогали и дают оружие. Больше 100 тысяч поляков были вырезаны украинскими националистами-бандеровцами. Украинский национализм - ярый, бесчеловечный", - сказал Емельяненко.
По его мнению, польские политики видят, что помощь, оказанная ими Украине, направляется не на защиту суверенитета, а на поддержку агрессивных, человеконенавистнических сил.
"Польшу, поляков и польское руководство, разумеется, нельзя оправдывать: они сознательно шли на эти действия и продолжают их. Сегодня, вероятно, достигнута точка кипения, и среди простых поляков это ощущается, ведь люди помнят все: кто погиб и от чьих рук. Как бы ни старались эти "летописцы" все это завуалировать", - сказал глава заксобрания.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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