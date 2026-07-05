Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России заявило, что Киев не принял мер для достойного захоронения тел погибших украинских военнослужащих.
- Украина отказалась от предложения забрать тела погибших из освобожденной российской армией Константиновки.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками, заявило министерство обороны РФ.
Украина ответила отказом на предложение МО РФ забирать тела своих погибших военнослужащих из освобожденной российской армией Константиновки, отмечается в заявлении.
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"Таким образом киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками", - подчеркивает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18