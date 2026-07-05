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Юрист рассказала о правилах поездки на поезде по старому паспорту - РИА Новости, 05.07.2026
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07:37 05.07.2026
Юрист рассказала о правилах поездки на поезде по старому паспорту

Юрист Турунина: россияне смогут ездить на поезде по старому паспорту

© РИА НовостиПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости
Паспорт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При наличии отметки о ранее выданном паспорте в новом документе россияне могут путешествовать по железной дороге по новым паспортам.
  • После смены фамилии для посадки в поезд необходимо предъявить документ, подтверждающий изменение фамилии.
  • Просроченный паспорт можно использовать для поездки на поезде в течение 90 дней после дня рождения.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россияне, оформившие билеты на поезд на старый паспорт, будут допущены к поездке, если в новом документе есть отметка о ранее выданном паспорте, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Ольга Турунина.
По ее словам, если речь идет о железнодорожной поездке, законодательство предусматривает специальные правила.
"При замене паспорта пассажир может быть допущен к посадке по новому паспорту с отметкой о ранее выданном документе, а при смене фамилии - при предъявлении документа, подтверждающего ее изменение, например, свидетельства о заключении брака", - сказала Турунина.
Кроме того, пассажир может использовать просроченный паспорт (по достижении 20 или 45 лет) для поездки на поезде еще в течение 90 дней после дня рождения.
Она добавила, что, в отличие от железнодорожных перевозок, единых правил для всех авиакомпаний законодательство не устанавливает. После замены паспорта лучше заранее обратиться к перевозчику и уточнить порядок внесения изменений в билет.
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