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Подозреваемого в убийстве девочки в Ленобласти доставили в суд - РИА Новости, 05.07.2026
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11:03 05.07.2026 (обновлено: 16:26 05.07.2026)
Подозреваемого в убийстве девочки в Ленобласти доставили в суд

Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти доставили в суд

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области доставлен в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга для избрания меры пресечения.
  • Девочка пропала 2 июля, ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено в лесополосе, после чего было возбуждено уголовное дело.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области доставили в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга, где ему изберут меру пресечения, передает корреспондент РИА Новости.
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки задержан в Гатчинском районе Ленобласти при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. Сообщалось, что это ранее судимый житель Тосненского района 1984 года рождения.
Местонахождение девочки было неизвестно с 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе Ленинградской области и не вернулась. Как сообщил СК РФ в пятницу, тело девочки обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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