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Подозреваемый в убийстве в Ленинградской области хотел скрыться за границей - РИА Новости, 05.07.2026
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12:03 05.07.2026 (обновлено: 12:17 05.07.2026)
Подозреваемый в убийстве в Ленинградской области хотел скрыться за границей

Подозреваемый в убийстве девочки под Петербургом хотел скрыться за границей

© МВД РоссииПодозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области. Кадр видео
Подозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© МВД России
Подозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области пытался скрыться за границей.
  • Подозреваемый был задержан в Гатчинском районе при попытке скрыться на железнодорожном транспорте, у него была изъята крупная сумма денег, снятая с банковского счета после совершения преступления.
  • Тело девочки было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти после совершения преступления пытался скрыться за границей, он снял со счета более миллиона рублей, сообщил следователь на заседании суда по избрании меры пресечения фигуранту, передает корреспондент РИА Новости.
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки был задержан в Гатчинском районе Ленобласти при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. Сообщалось, что это ранее судимый житель Тосненского района 1984 года рождения.
"После совершения преступления Мехнин попытался скрыться с места происшествия, в том числе предпринял попытку скрыться за пределами Российской Федерации. Однако был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. При этом у Мехнина была изъята крупная сумма денежных средств, свыше 1 миллиона рублей, которые он снял с банковского счета после совершения преступления", - сказал следователь на заседании в Красногвардейском районном суде Санкт-Петербурга.
Местонахождение девочки было неизвестно с четверга, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе Ленинградской области и не вернулась. Как сообщил СК РФ в пятницу, тело девочки было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
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