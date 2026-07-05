Подозреваемый в убийстве в Ленинградской области хотел скрыться за границей

Краткий пересказ от РИА ИИ Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области пытался скрыться за границей.

Подозреваемый был задержан в Гатчинском районе при попытке скрыться на железнодорожном транспорте, у него была изъята крупная сумма денег, снятая с банковского счета после совершения преступления.

Тело девочки было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти после совершения преступления пытался скрыться за границей, он снял со счета более миллиона рублей, сообщил следователь на заседании суда по избрании меры пресечения фигуранту, передает корреспондент РИА Новости.

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки был задержан в Гатчинском районе Ленобласти при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. Сообщалось, что это ранее судимый житель Тосненского района 1984 года рождения.

"После совершения преступления Мехнин попытался скрыться с места происшествия, в том числе предпринял попытку скрыться за пределами Российской Федерации. Однако был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. При этом у Мехнина была изъята крупная сумма денежных средств, свыше 1 миллиона рублей, которые он снял с банковского счета после совершения преступления", - сказал следователь на заседании в Красногвардейском районном суде Санкт-Петербурга.