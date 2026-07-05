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Мбаппе сравнялся с Месси. А Франция вышвырнула победителей Германии с ЧМ - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Футбол
 
02:24 05.07.2026 (обновлено: 04:53 05.07.2026)
Мбаппе сравнялся с Месси. А Франция вышвырнула победителей Германии с ЧМ

Сборная Франции со счетом 1:0 победила парагвайцев и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

© REUTERS / Dylan MartinezКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
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МАКСДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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Сборная Франции взяла верх над командой Парагвая и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. РИА Новости Спорт – о душном противостоянии в жаркой Филадельфии, запомнившемся лишь очередным голом лидера "трехцветных" Килиана Мбаппе и хамской игрой латиноамериканского коллектива, справедливо вылетевшего с ЧМ-2026.
ЧМ по футболу 2026
05 июля 2026 • начало в 00:00
Завершен
Парагвай
0 : 1
Франция
70‎’‎ • Килиан Мбаппе (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
© REUTERS / KYLE ROSSЭпизод матча ЧМ-2026 Парагвай - Франция
Эпизод матча ЧМ-2026 Парагвай - Франция - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© REUTERS / KYLE ROSS
Эпизод матча ЧМ-2026 Парагвай - Франция

Все шло к супербою Франция – Германия

Но увы. "Трехцветные" сомнительно отыграли лишь первый тайм на турнире, а потом не оставляли соперникам никаких шансов: в группе вице-чемпионы мира обыграли Сенегал, Ирак и Норвегию, а потом разгромили в 1/16 финала шведов. В общем, для шикарного европейского противостояния французы с Килианом Мбаппе (6 голов) и Усманом Дембеле (4) сделали все возможное.
Немцы же опозорились. Даже несмотря на удручающую форму они не должны были проигрывать Парагваю… Но все же проиграли и провалили третий мундиаль подряд. В Бостоне все дошло до серии пенальти, в которой игроки "бундесманшафт" трижды запороли свои удары. Немецкие СМИ писали, что несколько немецких футболистов вообще отказались идти к точке из-за боязни ошибиться. Коротко о том, какой разобранной "немецкая машина" приползла на ЧМ.
Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Германия отвратительна. Звезд унизили в серии пенальти и выкинули с ЧМ-2026
30 июня, 03:00
Что по итогу? Тренер Юлиан Нагельсманн уволен, прославленный вратарь Мануэль Нойер завершил международную карьеру, а французы получили в соперники парагвайцев. Тех самых южноамериканцев, которых "трехцветные" прошли на золотом для них домашнем мундиале-1998 благодаря первому в истории ЧМ "золотому голу".
Это Лоран Блан огорчил Хосе Луиса Чилаверта.

Парагвай снова удивил

Но лишь тем, что доставил проблем одному из фаворитов турнира.
Южноамериканская команда забила на атаку и выстроила колючую, постоянно идущую в стыки оборону, явно рассчитывая и сегодня дотянуть до серии пенальти. На исходе часа игры французы всего раз попали в створ ворот — аналогий со встречей с сенегальцами не избежать. Ману Коне никак не мог пробить Орландо Хиля, Хуан Касерес из московского "Динамо" закрыл Мбаппе, Дембеле безуспешно искал пути по взлому защиты.

Пришлось Дешаму вносить корректировки

Дезире Дуэ заменил Брэдли Барколя на 61-й минуте и спустя несколько мгновений заработал пенальти, получив по ногам в штрафной номинальных хозяев. Судья пересмотрел видеоповтор и указал на точку, а Мбаппе не оставил шансов Хилю.
Он сравнялся с Лионелем Месси по голам на текущем турнире и продолжил погоню за аргентинцем в списке лучших бомбардиров на мировых первенствах (у французского "Диктатора" теперь 19 забитых мячей, у Лео — на один больше).
© REUTERS / BILL STREICHERЭпизод матча ЧМ-2026 Парагвай - Франция
Эпизод матча ЧМ-2026 Парагвай - Франция - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© REUTERS / BILL STREICHER
Эпизод матча ЧМ-2026 Парагвай - Франция

На этом все

Французы попытались добить парагвайцев, но второй так и не забили (шикарный двойной сейв Хиля после ударов Мбаппе!), а проигрывающие южноамериканцы вообще не захотели отыграться. Только грубили, устраивали потасовки и без конца что-то выговаривали сопернику и арбитру, который непостижимым образом не показал ни одной желтой карточки латиноамериканским провокаторам. Лучше бы они с таким остервенением рвались к воротам европейцев!
По-хорошему, это был один из самых легких матчей на турнире для вратаря Майка Меньяна, у которого три "сухаря" в пяти встречах.
© REUTERS / KYLE ROSSЭпизод матча ЧМ-2026 Парагвай - Франция
Эпизод матча ЧМ-2026 Парагвай - Франция - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© REUTERS / KYLE ROSS
Эпизод матча ЧМ-2026 Парагвай - Франция

Ремейк полуфинала ЧМ-2022

Четыре года назад французы выбили команду Марокко и вышли в финал — на этом мундиале их дороги пересекутся чуть раньше, в четвертьфинале 9 июля.
В субботу чемпионы Африки уверенно обыграли канадцев со счетом 3:0 и, возможно, потеряли из-за травмы своего лучшего бомбардира Исмаэля Сайбари. Канадцы первыми из стран-хозяек ЧМ-2026 вылетели с турнира, а сборная Марокко стала первой африканской сборной, которая вышла в 1/4 финала мундиаля больше одного раза. И теперь получила возможность поквитаться с вице-чемпионами мира.
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ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортЧМ по футболу 2026Килиан МбаппеУсман ДембелеПарагвайФранцияКанадаМароккоСпорт — видеоХуан КасересОрландо ХильМайк Меньян
 
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