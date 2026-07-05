Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал Уимблдона

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Оже-Альяссим достиг четвертьфинальной стадии Уимблдона во второй раз в карьере. Его соперником за выход в полуфинал станет серб Новак Джокович (7-й номер посева).