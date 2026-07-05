Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину в третьем круге Уимблдона.
- Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1 в пользу Оже-Альяссима, продолжительность матча составила 4 часа 26 минут.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1 в пользу третьего сеяного Оже-Альяссима. Алехандро Давидович-Фокина был посеян под 22-м номером. Продолжительность встречи составила 4 часа 26 минут.
Оже-Альяссим достиг четвертьфинальной стадии Уимблдона во второй раз в карьере. Его соперником за выход в полуфинал станет серб Новак Джокович (7-й номер посева).