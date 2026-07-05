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В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 05.07.2026
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03:59 05.07.2026
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

В Северной Осетии объявили беспилотную опасность

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖелезобетонное укрытие
Железобетонное укрытие - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Железобетонное укрытие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности.
  • Возможно замедление работы интернета и мобильной связи.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
"На территории Северной Осетии введен режим беспилотной опасности", - написал Меняйло в Telegram-канале.
Он добавил, что возможно замедление работы интернета и мобильной связи.
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