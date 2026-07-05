В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности.
- Возможно замедление работы интернета и мобильной связи.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
"На территории Северной Осетии введен режим беспилотной опасности", - написал Меняйло в Telegram-канале.
Он добавил, что возможно замедление работы интернета и мобильной связи.
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