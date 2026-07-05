Новиков выиграл групповую гонку на ЧР по велоспорту на шоссе в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Савва Новиков стал победителем групповой гонки на 198 км на чемпионате России по велоспорту на шоссе.
- Марина Комина выиграла женскую групповую гонку.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Савва Новиков стал победителем групповой гонки на 198 км на чемпионате России по велоспорту на шоссе, который прошел в Казани.
Второе место занял Михаил Фокин, третьим стал Артемий Хомяков.
В субботу Марина Комина выиграла женскую групповую гонку.
Чемпионат России по велоспорту на шоссе прошел в Казани с 30 июня по 6 июля.