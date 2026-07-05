В Нью-Йорке при стрельбе в День независимости пострадали пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нью-Йорке в День независимости США были ранены пять человек, среди которых дети семи и пяти лет.
- Стрельба произошла в районе Кони-Айленд в Бруклине, все пострадавшие были госпитализированы в стабильном состоянии.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пять человек, среди которых два ребенка, были ранены в результате стрельбы в День независимости США в субботу в Нью-Йорке, сообщает американская газета New York Post со ссылкой на источники.
"Пять человек, включая детей (в возрасте - ред.) семи и пяти лет, были ранены около 22.35 (05.35 мск - ред.) этим вечером, когда они смотрели фейерверки в (административном районе Нью-Йорка - ред.) Бруклине", - говорится в сообщении.
Газета пишет со ссылкой на полицию, что нападение с применением огнестрельного оружия произошло в районе Кони-Айленд. Все пятеро пострадавших выжили и были госпитализированы в стабильном состоянии.
Как отмечает газета, полиция пока не уточняла деталей происшествия.