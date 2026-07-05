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В Нью-Йорке при стрельбе в День независимости пострадали пять человек - РИА Новости, 05.07.2026
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07:29 05.07.2026
В Нью-Йорке при стрельбе в День независимости пострадали пять человек

NYP: в Нью-Йорке при стрельбе в День независимости пострадали два ребенка

© AP Photo / Seth WenigСотрудники полиции в Нью-Йорке, США
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нью-Йорке в День независимости США были ранены пять человек, среди которых дети семи и пяти лет.
  • Стрельба произошла в районе Кони-Айленд в Бруклине, все пострадавшие были госпитализированы в стабильном состоянии.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пять человек, среди которых два ребенка, были ранены в результате стрельбы в День независимости США в субботу в Нью-Йорке, сообщает американская газета New York Post со ссылкой на источники.
"Пять человек, включая детей (в возрасте - ред.) семи и пяти лет, были ранены около 22.35 (05.35 мск - ред.) этим вечером, когда они смотрели фейерверки в (административном районе Нью-Йорка - ред.) Бруклине", - говорится в сообщении.
Газета пишет со ссылкой на полицию, что нападение с применением огнестрельного оружия произошло в районе Кони-Айленд. Все пятеро пострадавших выжили и были госпитализированы в стабильном состоянии.
Как отмечает газета, полиция пока не уточняла деталей происшествия.
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