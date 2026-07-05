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В Подмосковье мать и дочь пострадали в ДТП с пятью легковушками - РИА Новости, 05.07.2026
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19:56 05.07.2026
В Подмосковье мать и дочь пострадали в ДТП с пятью легковушками

В Наро-Фоминске мать и дочь пострадали в ДТП с пятью легковушками

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Наро-Фоминске произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей.
  • Пострадали женщина 1989 года рождения и ее дочь 2023 года рождения.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мать и дочь пострадали в результате ДТП с пятью легковушками в Наро-Фоминске, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
По предварительной информации, в воскресенье водитель 1983 года рождения на автомобиле Hyudai столкнулся с пятью легковыми автомашинами на 66-м километре автодороги М-3 "Украина" по направлению в Москву.
"В результате ДТП на данный момент пострадали двое – женщина 1989 года рождения и ее дочь 2023 года рождения", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияНаро-ФоминскМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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