В Подмосковье мать и дочь пострадали в ДТП с пятью легковушками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Наро-Фоминске произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей.
- Пострадали женщина 1989 года рождения и ее дочь 2023 года рождения.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мать и дочь пострадали в результате ДТП с пятью легковушками в Наро-Фоминске, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
По предварительной информации, в воскресенье водитель 1983 года рождения на автомобиле Hyudai столкнулся с пятью легковыми автомашинами на 66-м километре автодороги М-3 "Украина" по направлению в Москву.
"В результате ДТП на данный момент пострадали двое – женщина 1989 года рождения и ее дочь 2023 года рождения", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.