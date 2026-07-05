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Колумбийские наемники сбежали из поселка в ДНР после ракетного удара - РИА Новости, 05.07.2026
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Колумбийские наемники сбежали из поселка в ДНР после ракетного удара

Колумбийские наемники сбежали из Алексеево-Дружковки после ракетного удара

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После ракетного удара колумбийские наемники сбежали из поселка Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики.
  • По словам беженца, колумбийские наемники приставали к местным женщинам и вели себя вызывающе.
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Колумбийские наемники сбежали из поселка городского типа Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики, который находится под контролем украинских вооруженных сил, после ракетного удара, рассказал РИА Новости беженец из этого населенного пункта.
Из соображений безопасности и опасаясь за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, житель Алексеево-Дружковки попросил не раскрывать его личность.
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"Польские (наемники - ред.) были... Колумбийцы были, это я видел. И когда к ним ракеты прилетели, сбежали они все", - сказал беженец.
Он добавил, что наемники из Колумбии приставали к местным женщинам в магазинах и вызывающе себя вели.
"Колумбийцев много было. Но потом, буквально через недельку их под Артемовском где-то там всех накрыли. Вот они нам угрожали, а сами получили", - сообщил беженец.
Поселок городского типа Алексеево-Дружковка расположен на севере ДНР, между городами Константиновка и Дружковка. В настоящее время населенный пункт находится под контролем украинских войск, и используется ВСУ как один из узлов обороны на подступах к Константиновке.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
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