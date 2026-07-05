Краткий пересказ от РИА ИИ После ракетного удара колумбийские наемники сбежали из поселка Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики.

По словам беженца, колумбийские наемники приставали к местным женщинам и вели себя вызывающе.

ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Колумбийские наемники сбежали из поселка городского типа Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики, который находится под контролем украинских вооруженных сил, после ракетного удара, рассказал РИА Новости беженец из этого населенного пункта.

Из соображений безопасности и опасаясь за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, житель Алексеево-Дружковки попросил не раскрывать его личность.

"Польские (наемники - ред.) были... Колумбийцы были, это я видел. И когда к ним ракеты прилетели, сбежали они все", - сказал беженец.

Он добавил, что наемники из Колумбии приставали к местным женщинам в магазинах и вызывающе себя вели.

"Колумбийцев много было. Но потом, буквально через недельку их под Артемовском где-то там всех накрыли. Вот они нам угрожали, а сами получили", - сообщил беженец.

Поселок городского типа Алексеево-Дружковка расположен на севере ДНР, между городами Константиновка и Дружковка. В настоящее время населенный пункт находится под контролем украинских войск, и используется ВСУ как один из узлов обороны на подступах к Константиновке.