Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники военкоматов в Закарпатье отлавливают мужчин с отсрочкой от мобилизации.

Мужчин фотографируют так, словно их остановили при попытке незаконного пересечения границы, после чего снимают бронь и мобилизуют или требуют деньги.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что обращения в правоохранительные органы уже готовятся.

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Сотрудники военкоматов в Закарпатье на западе Украины уже отлавливают мужчин с отсрочкой от мобилизации, выдают их за пытавшихся незаконно выехать из страны и в дальнейшем требуют деньги или отправляют в ВСУ, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Новая схема бусификации (так на Украине называют насильственную мобилизацию – ред.) на Закарпатье. Мне пишут местные жители, что ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) начали брать людей с отсрочкой, в том числе и студентов, и везут их в пограничную полосу. Этих людей там фотографируют так, словно их там остановили при попытке незаконного пересечения границы", - написал Гончаренко * в своем Telegram-канале.

По его словам, после этого мужчин снимают бронь и мобилизуют или требуют деньги. Он утверждает, что это не единичный случай, а "системная история".

"Уже готовятся обращения в правоохранительные органы, буду разбираться с этой ситуацией. Если такая бусификация продолжится — будут последствия", - добавил Гончаренко*.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.