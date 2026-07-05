Ликсутов: С начала года в регионах России установлено около 600 лифтов КМЗ

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Около 600 лифтов, выпущенных Карачаровским механическим заводом (КМЗ), установлено с начала года в жилых домах, всего предприятие поставляет подъемники более чем в 20 регионов России, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Московская промышленность обеспечивает внутренний рынок высокотехнологичными изделиями и продолжает расширять географию поставок по всей стране. Карачаровский механический завод участвует в масштабных программах обновления лифтового парка, поставляя современное оборудование для жилых домов. С начала 2026 года в регионах России установили более 580 лифтов КМЗ. Крупнейшее соглашение на поставку продукции предприятия реализуется в Самарской области. В рамках договора, предусматривающего замену почти 600 лифтов, специалисты уже смонтировали и ввели в эксплуатацию 209 подъемников", — привели слова Ликсутова в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

В рамках программ обновления парка лифтов КМЗ сотрудничает с фондами капремонта КЧР, ХМАО-Югры, Липецкой, Тульской и многих других областей. Так, за указанный период монтаж 53 лифтов столичного производства завершен в Пензенской области, в Челябинской области установлено 46 лифтов, в Удмуртской Республике — 42, в Мурманской области — 33.

Как отметил гендиректор КМЗ Дмитрий Сидельковский, по программе капитального ремонта в жилых домах устанавливают лифты, отвечающие современным стандартам комфорта и надежности.