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В Молдавии назвали закрытие Русского дома кражей культуры и ценностей - РИА Новости, 05.07.2026
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06:58 05.07.2026
В Молдавии назвали закрытие Русского дома кражей культуры и ценностей

Алина Делисс: Русский дом в Кишиневе олицетворяет кражу у Молдавии культуры

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги Молдавии и ЕС
Флаги Молдавии и ЕС - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги Молдавии и ЕС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам Алины Делисс, Русский дом воспитал не одно поколение граждан Молдавии.
  • Алина Делисс считает, что закрытие Русского дома олицетворяет потерю культурных и духовных ценностей для Молдавии.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Закрытие Русского дома в Кишиневе олицетворяет кражу у Молдавии культуры, духовных ценностей, традиций и истории, заявила РИА Новости общественный деятель, заслуженная артистка Молдавии Алина Делисс.
"Печальная новость настигла Молдавию - закрывается Русский дом в Кишиневе. Сначала я не поверила, но это оказалось правдой. Скажите, пожалуйста, мой молдавский народ, вы подписываетесь на это? Вы хотите быть такими? Мало того, что украли наш молдавский язык, так теперь крадут и нашу духовность, и нашу ценность, семейные традиции, историю, культуру", - сказала Делисс.
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Она добавила, что Русский дом в Молдавии воспитал не одно поколение граждан, достигших больших успехов в жизни. По ее словам, эти достижения стали возможны именно благодаря способности оставаться человеком в любых обстоятельствах, важность которой всегда понимал русский народ.
"Я лично с детства учила русский язык, у меня была русская соседка, учила русских классиков, воспитывалась на их произведениях - они учат и воспитывают весь мир. Пушкин, Чехов, Лермонтов, Достоевский… Как же так можно? Это же наш духовный кладезь. Русский дом всегда воспитывал людей с ценностями, со стержнем, с характером, с истиной, с духом", - подчеркнула она.
По ее мнению, Молдавия всегда будет частью русской культуры, а Русский дом вдруг стал мишенью, потому что мешает "ковать" человеческий дух.
"Мы - христианская страна, с семейными ценностями и богатыми традициями. Не выходит смотреть на это, эмоции трудно сдержать", - заключила Делисс.
Ранее глава Россотрудничества Игорь Чайка сообщил, что Русский дом в Кишиневе будет закрыт с 4 июля, но представитель Русского дома будет работать в составе посольства России в Молдавии.
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