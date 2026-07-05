Краткий пересказ от РИА ИИ По словам Алины Делисс, Русский дом воспитал не одно поколение граждан Молдавии.

Алина Делисс считает, что закрытие Русского дома олицетворяет потерю культурных и духовных ценностей для Молдавии.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Закрытие Русского дома в Кишиневе олицетворяет кражу у Молдавии культуры, духовных ценностей, традиций и истории, заявила РИА Новости общественный деятель, заслуженная артистка Молдавии Алина Делисс.

"Печальная новость настигла Молдавию - закрывается Русский дом в Кишиневе . Сначала я не поверила, но это оказалось правдой. Скажите, пожалуйста, мой молдавский народ, вы подписываетесь на это? Вы хотите быть такими? Мало того, что украли наш молдавский язык, так теперь крадут и нашу духовность, и нашу ценность, семейные традиции, историю, культуру", - сказала Делисс.

Она добавила, что Русский дом в Молдавии воспитал не одно поколение граждан, достигших больших успехов в жизни. По ее словам, эти достижения стали возможны именно благодаря способности оставаться человеком в любых обстоятельствах, важность которой всегда понимал русский народ.

"Я лично с детства учила русский язык, у меня была русская соседка, учила русских классиков, воспитывалась на их произведениях - они учат и воспитывают весь мир. Пушкин, Чехов, Лермонтов, Достоевский… Как же так можно? Это же наш духовный кладезь. Русский дом всегда воспитывал людей с ценностями, со стержнем, с характером, с истиной, с духом", - подчеркнула она.

По ее мнению, Молдавия всегда будет частью русской культуры, а Русский дом вдруг стал мишенью, потому что мешает "ковать" человеческий дух.

"Мы - христианская страна, с семейными ценностями и богатыми традициями. Не выходит смотреть на это, эмоции трудно сдержать", - заключила Делисс.