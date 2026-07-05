Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подвиг российских военных, освободивших Константиновку, восхищает, заявила Симоньян.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подвиг российских военных, освободивших Константиновку, восхищает, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.
Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
"Я восхищаюсь подвигом наших ребят, которые взяли этот невероятный укрепрайон", - сказала Симоньян.