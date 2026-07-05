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Подвиг бойцов, освободивших Константиновку, восхищает, заявила Симоньян - РИА Новости, 05.07.2026
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Подвиг бойцов, освободивших Константиновку, восхищает, заявила Симоньян

Симонья: подвиг российских военных, освободивших Константиновку, восхищает

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подвиг российских военных, освободивших Константиновку, восхищает, заявила Симоньян.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подвиг российских военных, освободивших Константиновку, восхищает, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.
Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
"Я восхищаюсь подвигом наших ребят, которые взяли этот невероятный укрепрайон", - сказала Симоньян.
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