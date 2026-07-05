Минобороны готово организовать работу журналистов в Константиновке

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минобороны России заявило в воскресенье что готово организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия украинской стороны.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.