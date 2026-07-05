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Минобороны готово организовать работу журналистов в Константиновке - РИА Новости, 05.07.2026
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15:29 05.07.2026 (обновлено: 15:37 05.07.2026)
Минобороны готово организовать работу журналистов в Константиновке

Минобороны готово организовать работу СМИ в Константиновке при согласии Украины

© Минобороны РоссииРоссийские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Минобороны России
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России заявило о готовности организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия украинской стороны.
  • Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки российской армией.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минобороны России заявило в воскресенье что готово организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия украинской стороны.
В субботу, 4 июля. МО РФ заявило о готовности передать тела погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня вооруженными силами Украины по городу Константиновка.
«
"В случае согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию, Минобороны России было бы готово организовать работу журналистов в Константиновке", - говорится в заявлении Минобороны.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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