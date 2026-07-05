В Госдуме оценили значение освобождения Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Освобождение Константиновки в ДНР показало превосходство российского вооружения и тактики боя, а также крепость духа российских военных, сообщил Леонид Ивлев
- По его словам, освобождение Константиновки имеет важнейшее значение для дальнейшего продвижения российских войск.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки в ДНР показало превосходство российского вооружения и тактики боя, а также крепость духа российских военных, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
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"Эта операция показала глубину оперативно тактического мышления командования, оптимальную подготовку к сражению и крепость морального духа нашего личного состава, превосходство российского вооружения и тактики боя", - сказал Ивлев.
По его словам, освобождение Константиновки имеет важнейшее значение для дальнейшего продвижения российских войск и завершения полного освобождения Донбасса от ВСУ.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.