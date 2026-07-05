СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки в ДНР показало превосходство российского вооружения и тактики боя, а также крепость духа российских военных, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.