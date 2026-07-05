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В Госдуме оценили значение освобождения Константиновки - РИА Новости, 05.07.2026
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15:00 05.07.2026
В Госдуме оценили значение освобождения Константиновки

РИА Новости: депутат Ивлев оценил победу ВС России над ВСУ в Константиновке

© Минобороны РоссииРоссийские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Минобороны России
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Освобождение Константиновки в ДНР показало превосходство российского вооружения и тактики боя, а также крепость духа российских военных, сообщил Леонид Ивлев
  • По его словам, освобождение Константиновки имеет важнейшее значение для дальнейшего продвижения российских войск.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки в ДНР показало превосходство российского вооружения и тактики боя, а также крепость духа российских военных, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
«
"Эта операция показала глубину оперативно тактического мышления командования, оптимальную подготовку к сражению и крепость морального духа нашего личного состава, превосходство российского вооружения и тактики боя", - сказал Ивлев.
По его словам, освобождение Константиновки имеет важнейшее значение для дальнейшего продвижения российских войск и завершения полного освобождения Донбасса от ВСУ.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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4 июля, 13:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаДонбассЛеонид ИвлевВладимир ПутинВалерий ГерасимовГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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