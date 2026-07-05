В Британии сделали громкое заявление после освобождения Константиновки

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"Константиновка долгое время была частью оборонительного пояса Украины в этом регионе. Ее потеря усилит давление на оставшиеся ключевые опорные пункты, в том числе Краматорск и Славянск, и может изменить ход следующего этапа войны на востоке Украины. Что бы ни произошло дальше, ясно одно: битва за Донбасс вступает в одну из самых решающих своих фаз", — написал он в социальной сети X.