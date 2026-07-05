В Британии сделали громкое заявление после освобождения Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Освобождение Константиновки знаменует переход битвы за Донбасс на один из самых значимых этапов, считает британский политик и журналист Джим Фергюсон.
- По его мнению, потеря Константиновки усилит давление на оставшиеся ключевые украинские опорные пункты, в том числе Краматорск и Славянск, и может изменить ход следующего этапа войны на востоке Украины.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Освобождение Константиновки знаменует переход битвы за Донбасс на один из самых значимых этапов, заявил британский политик и журналист Джим Фергюсон.
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"Константиновка долгое время была частью оборонительного пояса Украины в этом регионе. Ее потеря усилит давление на оставшиеся ключевые опорные пункты, в том числе Краматорск и Славянск, и может изменить ход следующего этапа войны на востоке Украины. Что бы ни произошло дальше, ясно одно: битва за Донбасс вступает в одну из самых решающих своих фаз", — написал он в социальной сети X.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил Владимиру Путину, что армия полностью освободила Константиновку. Президент назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Краматорск и Славянск.
Константиновка под контролем ВСУ была логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.