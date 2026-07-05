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В Британии сделали громкое заявление после освобождения Константиновки - РИА Новости, 05.07.2026
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13:05 05.07.2026 (обновлено: 14:46 05.07.2026)
В Британии сделали громкое заявление после освобождения Константиновки

Фергюсон: битва за Донбасс переходит в один из самых значимых этапов

© Минобороны РоссииРоссийские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Минобороны России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Освобождение Константиновки знаменует переход битвы за Донбасс на один из самых значимых этапов, считает британский политик и журналист Джим Фергюсон.
  • По его мнению, потеря Константиновки усилит давление на оставшиеся ключевые украинские опорные пункты, в том числе Краматорск и Славянск, и может изменить ход следующего этапа войны на востоке Украины.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Освобождение Константиновки знаменует переход битвы за Донбасс на один из самых значимых этапов, заявил британский политик и журналист Джим Фергюсон.
«

"Константиновка долгое время была частью оборонительного пояса Украины в этом регионе. Ее потеря усилит давление на оставшиеся ключевые опорные пункты, в том числе Краматорск и Славянск, и может изменить ход следующего этапа войны на востоке Украины. Что бы ни произошло дальше, ясно одно: битва за Донбасс вступает в одну из самых решающих своих фаз", — написал он в социальной сети X.

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Константиновка под контролем ВСУ была логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.
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