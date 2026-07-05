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На Западе выступили с громким требованием после освобождения Константиновки - РИА Новости, 05.07.2026
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10:32 05.07.2026 (обновлено: 14:42 05.07.2026)
На Западе выступили с громким требованием после освобождения Константиновки

Меркурис: Запад должен убедить Зеленского пойти на мир с Россией

© Минобороны РоссииРоссийские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Минобороны России
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что Владимира Зеленского нужно убедить согласиться на мир с Москвой ради предотвращения потери еще больших территорий.
  • Меркурис также раскритиковал британские СМИ за отсутствие освещения освобождения Константиновки.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Владимира Зеленского нужно убедить согласиться на мир с Москвой ради предотвращения потери еще больших территорий, призвал в эфире YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
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"Если Запад хочет этого (продвижения России на северо-востоке Украины. — Прим. ред.) избежать, то нужно сделать две вещи: сказать Зеленскому, чтобы он прекратил дальнобойные удары по России, <…> и убедить его согласиться на мир. Если он откажется, то потребовать от него уступить власть тому, кто на это пойдет", — заявил он, комментируя освобождение Константиновки.

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Меркурис также раскритиковал британские СМИ за отсутствие освещения освобождения этого города, поскольку оно идет вразрез с утверждениями западных стран о якобы успехах Украины.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Краматорск и Славянск.
Константиновка под контролем ВСУ была логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.
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