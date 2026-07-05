На Западе выступили с громким требованием после освобождения Константиновки

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"Если Запад хочет этого (продвижения России на северо-востоке Украины. — Прим. ред.) избежать, то нужно сделать две вещи: сказать Зеленскому, чтобы он прекратил дальнобойные удары по России, <…> и убедить его согласиться на мир. Если он откажется, то потребовать от него уступить власть тому, кто на это пойдет", — заявил он, комментируя освобождение Константиновки.