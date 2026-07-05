Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что Владимира Зеленского нужно убедить согласиться на мир с Москвой ради предотвращения потери еще больших территорий.
- Меркурис также раскритиковал британские СМИ за отсутствие освещения освобождения Константиновки.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Владимира Зеленского нужно убедить согласиться на мир с Москвой ради предотвращения потери еще больших территорий, призвал в эфире YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
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"Если Запад хочет этого (продвижения России на северо-востоке Украины. — Прим. ред.) избежать, то нужно сделать две вещи: сказать Зеленскому, чтобы он прекратил дальнобойные удары по России, <…> и убедить его согласиться на мир. Если он откажется, то потребовать от него уступить власть тому, кто на это пойдет", — заявил он, комментируя освобождение Константиновки.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Краматорск и Славянск.
Константиновка под контролем ВСУ была логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.