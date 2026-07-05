Рейтинг@Mail.ru
Болельщики устроили парад сборной Кабо‑Верде, вернувшейся с ЧМ‑2026 - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:31 05.07.2026
Болельщики устроили парад сборной Кабо‑Верде, вернувшейся с ЧМ‑2026

Болельщики устроили грандиозный парад сборной Кабо‑Верде, вернувшейся с ЧМ‑2026

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболистам сборной Кабо-Верде устроили торжественный парад по возвращении с первого в истории национальной команды чемпионата мира.
  • Парад прошел в день празднования независимости Кабо-Верде, 5 июля, в столице страны Прая.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Футболистам сборной Кабо-Верде устроили торжественный парад по возвращении на родину с первого в истории национальной команды чемпионата мира, сообщается на странице Кабо-вердианской федерации футбола в социальной сети X.
Самолет со сборной приземлился в аэропорту в столице страны Прае в воскресенье, 5 июля - в день празднования дня независимости Кабо-Верде. Команду встретила большая группа болельщиков, размахивавших флагами и приветствовавших игроков овациями.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Роналду заявил, что ЧМ-2026 года станет для него последним в карьере
Вчера, 22:12
После торжественной встречи футболисты пересели в специальный автобус, на котором проследовали по улицам города. По всему маршруту их сопровождали многочисленные болельщики, устроившие команде праздничный кортеж.
"Давайте поприветствуем наших героев", - говорится в сообщении федерации страны.
Сборная Кабо-Верде впервые в истории приняла участие в финальной части чемпионата мира. Команда дошла до 1/16 финала, где уступила сборной Аргентины в дополнительное время со счетом 2:3.
Джанни Инфантино и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
ФИФА прогнулась под США после звонка Трампа. Скандал на ЧМ-2026
Вчера, 22:20
 
ФутболЧМ по футболу 2026Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Н. Джокович
    6363
    7636
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бразилия
    Норвегия
    1
    2
  • Футбол
    06.07 04:00
    Мексика
    Англия
  • Футбол
    06.07 22:00
    Португалия
    Испания
  • Футбол
    07.07 03:00
    США
    Бельгия
  • Футбол
    07.07 19:00
    Аргентина
    Египет
  • Футбол
    07.07 23:00
    Швейцария
    Колумбия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала