Краткий пересказ от РИА ИИ Вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко и нападающий клуба «Кременчуг» Егор Безуглый были мобилизованы в ВСУ.

Хоккеисты были остановлены правоохранителями после выхода в супермаркет во время комендантского часа.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко и нападающий клуба "Кременчуг" Егор Безуглый были мобилизованы в ВСУ после похода в магазин, сообщает портал OBOZ со ссылкой на украинского хоккеиста Никиту Коваленко.

По его словам, Захарченко и Безуглый ночью вышли в супермаркет во время комендантского часа. После этого к хоккеистам подъехали правоохранители для проверки документов.

"Егор и Эдик в комендантский час пошли в супермаркет, у них разрядился телефон. Подъехали правоохранители и сказали, что знают, что они хоккеисты, предложили проверить документы. Затем отвезли их в воинскую часть, закрыли ворота, а потом распределили по бригадам", - сказал Коваленко.