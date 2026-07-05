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Вратаря сборной Украины мобилизовали в ВСУ - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Хоккей
 
13:22 05.07.2026 (обновлено: 13:24 05.07.2026)
Вратаря сборной Украины мобилизовали в ВСУ

Вратаря сборной Украины по хоккею мобилизовали в ВСУ после похода в магазин

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШайба
Шайба - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко и нападающий клуба «Кременчуг» Егор Безуглый были мобилизованы в ВСУ.
  • Хоккеисты были остановлены правоохранителями после выхода в супермаркет во время комендантского часа.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко и нападающий клуба "Кременчуг" Егор Безуглый были мобилизованы в ВСУ после похода в магазин, сообщает портал OBOZ со ссылкой на украинского хоккеиста Никиту Коваленко.
По его словам, Захарченко и Безуглый ночью вышли в супермаркет во время комендантского часа. После этого к хоккеистам подъехали правоохранители для проверки документов.
"Егор и Эдик в комендантский час пошли в супермаркет, у них разрядился телефон. Подъехали правоохранители и сказали, что знают, что они хоккеисты, предложили проверить документы. Затем отвезли их в воинскую часть, закрыли ворота, а потом распределили по бригадам", - сказал Коваленко.
Захарченко 30 лет. Он выступал в составе сборной Украины по хоккею с 2015 года и провел за национальную команду 47 матчей. В 2025 году он стал первым вратарем в истории чемпионатов Украины, которому удалось забросить шайбу в ворота соперника. Кроме украинских клубов, Захарченко также выступал в чемпионатах Великобритании, Казахстана, Венгрии и Италии.
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