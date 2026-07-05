Калмыкова и Рощина завоевали по две медали на ЧР по спортивной гимнастике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анна Калмыкова выиграла соревнования на бревне с результатом 13,666 балла, а Людмила Рощина заняла второе место с результатом 13,266 балла.
- Людмила Рощина завоевала золотую медаль в вольных упражнениях с результатом 13,466 балла, а Анна Калмыкова заняла второе место с результатом 13,433 балла.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Анна Калмыкова и Людмила Рощина завоевали по золотой и серебряной медали в заключительный день чемпионата России по спортивной гимнастике, который проходит в Калуге.
Калмыкова с результатом 13,666 балла выиграла соревнования на бревне, Рощина (13,266) стала второй, тройку замкнула Елизавета Ус (13,066).
Рощина завоевала золотую медаль в вольных упражнениях (13,466), Калмыкова (13,433) взяла серебро, третьей стала Александра Ануфриева (12,766).
Соревнования на чемпионате России завершатся 5 июля.