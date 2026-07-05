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Третий этап "Тур де Франс" пройдет без зрителей - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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20:36 05.07.2026
Третий этап "Тур де Франс" пройдет без зрителей

Третий этап "Тур де Франс" пройдет без зрителей из-за лесных пожаров во Франции

© AP Photo / UGC / Richard CapouladeЛесной пожар во Франции
Лесной пожар во Франции - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / UGC / Richard Capoulade
Лесной пожар во Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Третий этап велогонки «Тур де Франс» пройдет в «адаптированном» формате без зрителей из-за лесных пожаров на юге Франции.
  • Этап со стартом в испанском Гранольерсе и с финишем во французском Ле-Энгле состоится в понедельник.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Третий этап шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс" пройдет в "адаптированном" формате без зрителей из-за лесных пожаров, охвативших регионы на юге Франции, сообщает France 24 со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Третий этап со стартом в испанском Гранольерсе и с финишем во французском Ле-Энгле состоится в понедельник.
«
"Мероприятие будет ограничено только проездом велогонщиков и транспортных средств, необходимыми для проведения соревнований. Мы просим общественность не приближаться к трассе и зоне финиша. Другими словами, и я сожалею, что вынужден это сообщить, это будет, по крайней мере во французской части, этап "Тур де Франс" без зрителей", - заявил префект департамента Восточные Пиренеи Пьер Реньо де ла Мот.
Лесные пожары вспыхнули во Франции на фоне аномальной жары, охватившей страну. В конце июня метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.
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