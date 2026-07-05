Третий этап "Тур де Франс" пройдет без зрителей

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"Мероприятие будет ограничено только проездом велогонщиков и транспортных средств, необходимыми для проведения соревнований. Мы просим общественность не приближаться к трассе и зоне финиша. Другими словами, и я сожалею, что вынужден это сообщить, это будет, по крайней мере во французской части, этап "Тур де Франс" без зрителей", - заявил префект департамента Восточные Пиренеи Пьер Реньо де ла Мот.