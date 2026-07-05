Во Франции мужчина напал с ножом на прохожих

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина с ножом напал на прохожих в городе Клермон-Ферран, ранив троих человек.
- Правоохранители обезвредили нападавшего, применив оружие.
- Нападавшим оказался 34-летний уроженец суданского региона Дарфур, ранее уже осужденный, и на данный момент нет указаний на террористический характер нападения.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мужчина во французском городе Клермон-Ферран напал с ножом на прохожих, ранив троих из них, правоохранители применили оружие и обезвредили нападавшего, сообщает телеканал France 3 со ссылкой на заявление полиции.
Как отмечается в материале, правоохранители получили сообщения о мужчине, который угрожал людям большим ножом, и прибыли на место, чтобы его задержать, но он бросился на полицейских со своим оружием.
"Один из полицейских применил оружие, чтобы обезвредить (нападавшего - ред.) ... Три человека пострадали от ударов ножом. У них серьезные ранения. Их жизни ничто не угрожает", - цитирует телеканал заявление.
Нападавшего доставили в больницу, его жизни также ничего угрожает, указывает телеканал. Правоохранители сообщили, что им оказался 34-летний уроженец суданского региона Дарфур. Прокурор Клермон-Феррана Эрик Серфасс отметил, что мужчина ранее уже был осужден, и подчеркнул, что на текущий момент ничто не указывает на террористический характер нападения, добавляет телеканал.
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