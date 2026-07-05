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Во Франции ограбили ювелирный музей - РИА Новости, 05.07.2026
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22:40 05.07.2026 (обновлено: 23:46 05.07.2026)
Во Франции ограбили ювелирный музей

RTL: во Франции ограбили ювелирный музей, ущерб оценивается примерно в €4 млн

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкПолицейские автомобили во Франции
Полицейские автомобили во Франции - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Полицейские автомобили во Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Музей ювелирного дела и производства стекла Lalique в коммуне Винжен-сюр-Модер на востоке Франции был ограблен.
  • Злоумышленники похитили примерно 20 украшений, ущерб может составить около 4 миллионов евро.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Злоумышленники ограбили музей ювелирного дела и производства стекла Lalique в коммуне Винжен-сюр-Модер на востоке Франции, похитив примерно 20 украшений, ущерб может составить около 4 миллионов евро, сообщает радиостанция RTL.
"Украдено примерно 20 украшений. Ущерб пока оценивается, но может составить несколько миллионов евро, вероятно, около четырех миллионов", - цитирует радиостанция заявление источника, близкого к расследованию, для агентства Франс Пресс.
Сам музей, посвященный памяти французского ювелира и декоратора Рене Лалика, заявил в соцсетях, что ограбление произошло рано утром в воскресенье. Учреждение добавило, что будет закрыто ближайшие несколько дней, чтобы подготовить безопасное возобновление работы.
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