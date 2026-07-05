Во Франции ограбили ювелирный музей

"Украдено примерно 20 украшений. Ущерб пока оценивается, но может составить несколько миллионов евро, вероятно, около четырех миллионов", - цитирует радиостанция заявление источника, близкого к расследованию, для агентства Франс Пресс.

Сам музей, посвященный памяти французского ювелира и декоратора Рене Лалика, заявил в соцсетях, что ограбление произошло рано утром в воскресенье. Учреждение добавило, что будет закрыто ближайшие несколько дней, чтобы подготовить безопасное возобновление работы.