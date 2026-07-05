Во Франции ограбили ювелирный музей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Музей ювелирного дела и производства стекла Lalique в коммуне Винжен-сюр-Модер на востоке Франции был ограблен.
- Злоумышленники похитили примерно 20 украшений, ущерб может составить около 4 миллионов евро.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Злоумышленники ограбили музей ювелирного дела и производства стекла Lalique в коммуне Винжен-сюр-Модер на востоке Франции, похитив примерно 20 украшений, ущерб может составить около 4 миллионов евро, сообщает радиостанция RTL.
"Украдено примерно 20 украшений. Ущерб пока оценивается, но может составить несколько миллионов евро, вероятно, около четырех миллионов", - цитирует радиостанция заявление источника, близкого к расследованию, для агентства Франс Пресс.
Сам музей, посвященный памяти французского ювелира и декоратора Рене Лалика, заявил в соцсетях, что ограбление произошло рано утром в воскресенье. Учреждение добавило, что будет закрыто ближайшие несколько дней, чтобы подготовить безопасное возобновление работы.
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