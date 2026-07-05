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Финляндия готовится закупать противопехотные мины - РИА Новости, 05.07.2026
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18:58 05.07.2026
Финляндия готовится закупать противопехотные мины

Politico: Финляндия планирует закупить противопехотные мины в ближайшие месяцы

© AP Photo / Czarek SokolowskiСолдат Вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО
Солдат Вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Солдат Вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы Финляндии намерены закупить противопехотные мины в ближайшие месяцы.
  • Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 10 января.
  • Президент Финляндии Александр Стубб заверил, что страна не будет использовать противопехотные мины в мирное время и намерена хранить их на складах.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Финляндии намерены закупить противопехотные мины в ближайшие месяцы, пишет издание Politico со ссылкой на нескольких финских военных.
Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 10 января.
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Финляндия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
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"Вооруженные силы страны (Финляндии - ред.) планируют закупить противопехотные мины в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении издания.
Президент республики Александр Стубб ранее заверил, что Финляндия после выхода из конвенции не будет использовать противопехотные мины в мирное время, намерена хранить их на складах.
Вопрос о выходе из соглашения Финляндия подняла в ноябре 2024 года одновременно с Польшей и странами Балтии. Стубб тогда заявил, что Финляндия изучает вариант выхода из Оттавской конвенции из-за якобы "угрозы" со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что России "ни тепло, ни холодно" от выхода Финляндии из конвенции по минам. По словам главы диппредставительства, выход страны из соглашения создаст риски лишь для жителей самой Финляндии, поскольку финские военные собираются минировать территорию собственной страны.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
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