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В Нижнем Новгороде эвакуировали людей, застрявших на канатной дороге - РИА Новости, 05.07.2026
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19:33 05.07.2026 (обновлено: 19:48 05.07.2026)
В Нижнем Новгороде эвакуировали людей, застрявших на канатной дороге

МЧС: всех людей, застрявших на канатной дороге в Нижнем Новгороде, эвакуировали

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за непогоды несколько кабинок канатной дороги в Нижнем Новгороде застряли, в них находились 16 человек, в том числе четыре ребенка.
  • Эвакуация всех людей из застрявших кабинок канатной дороги завершена.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Эвакуация 16 людей, в том числе четырех детей, из застрявших кабинок канатной дороги в Нижнем Новгороде завершена, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что из-за непогоды несколько кабинок, в которых находились люди, застряли. Внутри было 16 человек, в том числе четыре ребенка. Была организована эвакуация.
«

"Все работы завершены. Все 16 человек, в том числе четыре ребенка, были эвакуированы", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".

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ПроисшествияНижний НовгородНижегородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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