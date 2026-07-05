В Нижнем Новгороде эвакуировали людей, застрявших на канатной дороге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за непогоды несколько кабинок канатной дороги в Нижнем Новгороде застряли, в них находились 16 человек, в том числе четыре ребенка.
- Эвакуация всех людей из застрявших кабинок канатной дороги завершена.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Эвакуация 16 людей, в том числе четырех детей, из застрявших кабинок канатной дороги в Нижнем Новгороде завершена, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
«
"Все работы завершены. Все 16 человек, в том числе четыре ребенка, были эвакуированы", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".