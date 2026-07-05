Джокович назвал Сафиуллина отличным игроком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новак Джокович отметил высокий уровень игры Романа Сафиуллина и подчеркнул, что российский теннисист может гордиться своим выступлением на Уимблдоне.
- Джокович одержал победу над Сафиуллиным в рамках четвертого круга Уимблдона со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3.
- Он стал лидером по количеству побед на этом турнире, обойдя Роджера Федерера.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Многократный победитель турниров Большого шлема серб Новак Джокович отметил высокий уровень игры российского теннисиста Романа Сафиуллина и подчеркнул, что тот может гордиться своим выступлением на Уимблдоне.
Встреча между Джоковичем (7-й номер посева) и Сафиуллиным в рамках четвертого круга Уимблдона прошла в воскресенье и завершилась победой серба со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3. Джокович одержал 106-ю победу на Уимблдоне и стал лидером по этому показателю, обойдя швейцарца Роджера Федерера.
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"Это была тяжелая, упорная победа. Роман очень агрессивно начал, и мне было непросто против него в розыгрышах с задней линии. Я уважаю его, он отличный игрок, и он должен гордиться своим выступлением", - приводятся слова Джоковича на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Сафиуллину 28 лет. Он занимает 132-е место в рейтинге ATP. Россиянин не выигрывал титулы под эгидой организации. Теннисист остановился в шаге от повторения своего лучшего результата на турнирах Большого шлема. В 2023 году он дошел до четвертьфинала Уимблдона.