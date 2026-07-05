Джокович назвал Сафиуллина отличным игроком

Краткий пересказ от РИА ИИ Новак Джокович отметил высокий уровень игры Романа Сафиуллина и подчеркнул, что российский теннисист может гордиться своим выступлением на Уимблдоне.

Джокович одержал победу над Сафиуллиным в рамках четвертого круга Уимблдона со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3.

Он стал лидером по количеству побед на этом турнире, обойдя Роджера Федерера.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Многократный победитель турниров Большого шлема серб Новак Джокович отметил высокий уровень игры российского теннисиста Романа Сафиуллина и подчеркнул, что тот может гордиться своим выступлением на Уимблдоне.

Встреча между Джоковичем (7-й номер посева) и Сафиуллиным в рамках четвертого круга Уимблдона прошла в воскресенье и завершилась победой серба со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3. Джокович одержал 106-ю победу на Уимблдоне и стал лидером по этому показателю, обойдя швейцарца Роджера Федерера.

"Это была тяжелая, упорная победа. Роман очень агрессивно начал, и мне было непросто против него в розыгрышах с задней линии. Я уважаю его, он отличный игрок, и он должен гордиться своим выступлением", - приводятся слова Джоковича на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).