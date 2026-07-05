Джокович стал рекордсменом Уимблдона по числу выигранных матчей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новак Джокович стал рекордсменом турнира Большого шлема в Лондоне по количеству выигранных матчей, обойдя Роджера Федерера.
- Он выиграл свой 106-й матч на Уимблдоне, обыграв Романа Сафиуллина в четвертом круге.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Семикратный победитель Уимблдона сербский теннисист Новак Джокович стал рекордсменом турнира Большого шлема в Лондоне по количеству выигранных матчей.
Джокович в воскресенье обыграл россиянина Романа Сафиуллина в матче четвертого круга со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3. Благодаря этому серб выиграл свой 106-й матч на Уимблдоне и обошел швейцарца Роджера Федерера, у которого было 105 побед.
Wimbledon ATP
05 июля 2026 • начало в 15:40
Завершен
Джоковичу 39 лет, он является рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема (24).