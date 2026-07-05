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В Красноярском крае восстановили движение поездов после схода вагонов - РИА Новости, 05.07.2026
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06:37 05.07.2026
В Красноярском крае восстановили движение поездов после схода вагонов

В Красноярском крае восстановили движение после схода вагонов поезда

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярском крае 12 пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне участка Путевой пост 570 км — Кошурниково.
  • Пострадавших и угрозы экологии нет, была повреждена опора контактной сети.
  • Движение поездов на данном перегоне восстановлено после завершения восстановительных работ.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение поездов в Красноярском крае, нарушенное из-за схода вагонов грузового поезда, восстановлено, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.
По информации пресс-службы, в субботу 12 пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне участка Путевой пост 570 км - Кошурниково в Красноярском крае. Пострадавших и угрозы экологии нет. Была повреждена опора контактной сети. Ожидались задержки двух пассажирских поездов.
"Движение поездов на перегоне Путевой пост 570 км – Кошурниково в Красноярском крае восстановлено... Завершены восстановительные работы после схода вагонов грузового поезда. Открыто движение поездов на однопутном перегоне Путевой пост 570 км – Кошурниково в Красноярском крае", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы магистрали.
В пресс-службе добавили, что в работах было задействовано более 100 железнодорожников, три восстановительных поезда и другая специализированная техника.
Причины произошедшего устанавливаются.
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