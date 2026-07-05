В Красноярском крае восстановили движение поездов после схода вагонов

"Движение поездов на перегоне Путевой пост 570 км – Кошурниково в Красноярском крае восстановлено... Завершены восстановительные работы после схода вагонов грузового поезда. Открыто движение поездов на однопутном перегоне Путевой пост 570 км – Кошурниково в Красноярском крае", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы магистрали.

В пресс-службе добавили, что в работах было задействовано более 100 железнодорожников, три восстановительных поезда и другая специализированная техника.