В Красноярском крае восстановили движение поездов после схода вагонов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Красноярском крае 12 пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне участка Путевой пост 570 км — Кошурниково.
- Пострадавших и угрозы экологии нет, была повреждена опора контактной сети.
- Движение поездов на данном перегоне восстановлено после завершения восстановительных работ.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение поездов в Красноярском крае, нарушенное из-за схода вагонов грузового поезда, восстановлено, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.
По информации пресс-службы, в субботу 12 пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне участка Путевой пост 570 км - Кошурниково в Красноярском крае. Пострадавших и угрозы экологии нет. Была повреждена опора контактной сети. Ожидались задержки двух пассажирских поездов.
"Движение поездов на перегоне Путевой пост 570 км – Кошурниково в Красноярском крае восстановлено... Завершены восстановительные работы после схода вагонов грузового поезда. Открыто движение поездов на однопутном перегоне Путевой пост 570 км – Кошурниково в Красноярском крае", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы магистрали.
В пресс-службе добавили, что в работах было задействовано более 100 железнодорожников, три восстановительных поезда и другая специализированная техника.
Причины произошедшего устанавливаются.
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