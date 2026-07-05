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Бойцы "Юга" уничтожили укрытие с живой силой ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили укрытие с живой силой ВСУ в Алексеево-Дружковке

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил России
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили укрытие с живой силой ВСУ в Алексеево-Дружковке.
  • Группа украинских боевиков была обнаружена в одном из зданий частного сектора в Алексеево-Дружковке с помощью воздушной разведки.
  • Артиллерийские расчеты 72-й отдельной мотострелковой бригады нанесли прицельный удар по выявленному укрытию, уничтожив его вместе с находившейся в нем живой силой противника.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили укрытие с живой силой ВСУ в Алексеево-Дружковке, сообщили Минобороны России.
"Артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск продолжают уничтожать живую силу противника, оказывая огневую поддержку российским штурмовым подразделениям, действующим в районе населенных пунктов, примыкающих к Константиновке", - говорится в сообщении.
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В военном ведомстве отметили, что в ходе воздушной разведки операторы войск беспилотных систем обнаружили группу украинских боевиков, укрывшихся в одном из зданий частного сектора в Алексеево-Дружковке.
По данным Минобороны, артиллерийские расчеты 72-й отдельной мотострелковой бригады нанесли прицельный удар по выявленному укрытию.
"В результате огневого поражения укрытие вместе с находившейся в нем живой силой противника было уничтожено", - следует из сообщения.
На опубликованных кадрах от Минобороны России запечатлено точное попадание и успешное выполнение боевой задачи в зоне СВО.
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