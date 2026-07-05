Бойцы "Юга" уничтожили укрытие с живой силой ВСУ в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили укрытие с живой силой ВСУ в Алексеево-Дружковке.

Группа украинских боевиков была обнаружена в одном из зданий частного сектора в Алексеево-Дружковке с помощью воздушной разведки.

Артиллерийские расчеты 72-й отдельной мотострелковой бригады нанесли прицельный удар по выявленному укрытию, уничтожив его вместе с находившейся в нем живой силой противника.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили укрытие с живой силой ВСУ в Алексеево-Дружковке, сообщили Минобороны России.

"Артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск продолжают уничтожать живую силу противника, оказывая огневую поддержку российским штурмовым подразделениям, действующим в районе населенных пунктов, примыкающих к Константиновке", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в ходе воздушной разведки операторы войск беспилотных систем обнаружили группу украинских боевиков, укрывшихся в одном из зданий частного сектора в Алексеево-Дружковке.

По данным Минобороны, артиллерийские расчеты 72-й отдельной мотострелковой бригады нанесли прицельный удар по выявленному укрытию.

"В результате огневого поражения укрытие вместе с находившейся в нем живой силой противника было уничтожено", - следует из сообщения.