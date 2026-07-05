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На севере Крыма при атаке ВСУ погиб человек - РИА Новости, 05.07.2026
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01:20 05.07.2026 (обновлено: 08:49 05.07.2026)
На севере Крыма при атаке ВСУ погиб человек

Аксенов: один человек погиб, двое пострадали при атаке ВСУ на север Крыма

© РИА Новости / Алексей СухоруковСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Скорая помощь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один человек погиб, еще двое получили ранения при атаке ВСУ на севере Крыма, сообщил Аксенов.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Один человек погиб при атаке украинских боевиков на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Еще два получили ранения, один из них — в тяжелом состоянии", — написал он в Telegram-канале.
По данным Минобороны, силы ПВО за ночь сбили 71 дрон ВСУ над российским регионами, в том числе над Крымом.
В ответ на атаки противника российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18
 
Республика КрымСергей Аксенов (политик)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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