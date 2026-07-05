На севере Крыма при атаке ВСУ погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один человек погиб, еще двое получили ранения при атаке ВСУ на севере Крыма, сообщил Аксенов.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Один человек погиб при атаке украинских боевиков на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Еще два получили ранения, один из них — в тяжелом состоянии", — написал он в Telegram-канале.
По данным Минобороны, силы ПВО за ночь сбили 71 дрон ВСУ над российским регионами, в том числе над Крымом.
В ответ на атаки противника российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18