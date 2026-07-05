В Абхазии восстановили прерванное из-за непогоды движение поездов

Краткий пересказ от РИА ИИ Железнодорожное сообщение в Абхазии, приостановленное из-за падения в результате непогоды деревьев на пути, восстановили.

Бригады "Абхазской железной дороги" завершили восстановительные работы, и движение поездов возобновлено.

СУХУМ, 5 июл – РИА Новости. Железнодорожное сообщение в Абхазии, приостановленное из-за падения в результате непогоды деревьев на пути, восстановлено, сообщает компания "Абхазская железная дорога" (АЖД).

В воскресенье Федеральная пассажирская компания" ( ФПК , "дочка" РЖД ) сообщила, что железнодорожный участок Цандрипш – Гагра в Абхазии закрыт из-за падения дерева на пути, для доставки в Сухум пассажиров поездов из Москвы и Санкт-Петербурга задействуют автотранспорт.

« "Бригады РУП (Республиканское унитарное предприятие – ред.) "АЖД" завершили восстановительные работы и движение поездов возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале предприятия.

Отмечается, что была организована бесплатная перевозка пассажиров автотранспортом в обоих направлениях, более одной тысячи человек были доставлены до мест назначения.