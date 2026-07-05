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В Абхазии восстановили прерванное из-за непогоды движение поездов - РИА Новости, 05.07.2026
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15:45 05.07.2026 (обновлено: 16:46 05.07.2026)
В Абхазии восстановили прерванное из-за непогоды движение поездов

В Абхазии восстановили железнодорожное сообщение, нарушенное упавшими деревьями

© Фото : РУП "Абхазская железная дорога"/TelegramПоследствия непогоды в Абхазии
Последствия непогоды в Абхазии - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : РУП "Абхазская железная дорога"/Telegram
Последствия непогоды в Абхазии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Железнодорожное сообщение в Абхазии, приостановленное из-за падения в результате непогоды деревьев на пути, восстановили.
  • Бригады "Абхазской железной дороги" завершили восстановительные работы, и движение поездов возобновлено.
СУХУМ, 5 июл – РИА Новости. Железнодорожное сообщение в Абхазии, приостановленное из-за падения в результате непогоды деревьев на пути, восстановлено, сообщает компания "Абхазская железная дорога" (АЖД).
В воскресенье Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) сообщила, что железнодорожный участок Цандрипш – Гагра в Абхазии закрыт из-за падения дерева на пути, для доставки в Сухум пассажиров поездов из Москвы и Санкт-Петербурга задействуют автотранспорт.
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"Бригады РУП (Республиканское унитарное предприятие – ред.) "АЖД" завершили восстановительные работы и движение поездов возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале предприятия.
Отмечается, что была организована бесплатная перевозка пассажиров автотранспортом в обоих направлениях, более одной тысячи человек были доставлены до мест назначения.
В компании уточнили, что из-за шквалистого ветра на 1999-м километре железнодорожного участка рядом с железнодорожной платформой Псоу, упало несколько деревьев, повредив опоры контактной сети, что привело к приостановке движения поездов.
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