В Абхазии восстановили прерванное из-за непогоды движение поездов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Железнодорожное сообщение в Абхазии, приостановленное из-за падения в результате непогоды деревьев на пути, восстановили.
- Бригады "Абхазской железной дороги" завершили восстановительные работы, и движение поездов возобновлено.
СУХУМ, 5 июл – РИА Новости. Железнодорожное сообщение в Абхазии, приостановленное из-за падения в результате непогоды деревьев на пути, восстановлено, сообщает компания "Абхазская железная дорога" (АЖД).
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"Бригады РУП (Республиканское унитарное предприятие – ред.) "АЖД" завершили восстановительные работы и движение поездов возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале предприятия.
Отмечается, что была организована бесплатная перевозка пассажиров автотранспортом в обоих направлениях, более одной тысячи человек были доставлены до мест назначения.
В компании уточнили, что из-за шквалистого ветра на 1999-м километре железнодорожного участка рядом с железнодорожной платформой Псоу, упало несколько деревьев, повредив опоры контактной сети, что привело к приостановке движения поездов.
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31 декабря 2025, 20:48