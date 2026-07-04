Зверев вышел в четвертый круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зверев, третья ракетка мира из Германии, обыграл американца Маркоса Гирона в третьем круге Уимблдонского турнира.
- Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:4 в пользу Зверева, который был посеян под вторым номером.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Маркоса Гирона в третьем круге Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:4 в пользу посеянного под вторым номером Зверева. Гирон занимает 92-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 2 часа 34 минуты.
Следующим соперником Зверева станет победитель встречи между чехом Иржи Легечкой (13-й номер посева) и испанцем Хауме Мунаром.