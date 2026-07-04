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Зверев вышел в четвертый круг Уимблдона - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Теннис
 
19:53 04.07.2026
Зверев вышел в четвертый круг Уимблдона

Зверев обыграл Гирона и вышел в четвертый круг Уимблдона

© INA FASSBENDERАлександр Зверев
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© INA FASSBENDER
Александр Зверев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зверев, третья ракетка мира из Германии, обыграл американца Маркоса Гирона в третьем круге Уимблдонского турнира.
  • Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:4 в пользу Зверева, который был посеян под вторым номером.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Маркоса Гирона в третьем круге Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:4 в пользу посеянного под вторым номером Зверева. Гирон занимает 92-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 2 часа 34 минуты.
Следующим соперником Зверева станет победитель встречи между чехом Иржи Легечкой (13-й номер посева) и испанцем Хауме Мунаром.
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