"За той стеной что-то есть". Ученые выяснили, где искать золото Кортеса

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили в Мексике гробницу сапотеков. Некогда этот народ безраздельно властвовал над всей Мезоамерикой. Но с приходом испанцев внезапно исчез — и унес с собой груды золота. Сокровища ищут уже много лет. О том, почему новое открытие может пролить свет на эту тайну, — в материале РИА Новости.

Птица смерти

Мексиканский регион Оахака давно признан колыбелью сапотекской культуры. Археологические работы здесь ведутся уже много лет. Но сенсаций, равных нынешней, не было давно.

"Это самое важное археологическое открытие последнего десятилетия благодаря исключительной сохранности артефактов и богатству получаемой информации", — заявила на пресс-конференции президент Мексики Клаудиа Пардо.

Тот факт, что ценность находки отметила лично глава государства, говорит сам за себя. И действительно: в минувший сезон у специалистов несколько месяцев ушло только на поиски. Но игра стоила свеч.

В непроходимых зарослях центральных долин Оахаки команда Национального института антропологии и истории наткнулась на гигантских размеров гробницу. Предварительно ее возраст около 1500 лет.

Порог был обрамлен тяжелой каменной перемычкой с фризами из гравированных плит. На них имена богов и правителей — явный знак богатства и достатка.

Внутри гробницы прекрасно сохранились искусно выполненные фрески. Сцены, написанные охрой и всевозможными пигментами, изображают, по мнению исследователей, процессию людей, несущих мешки с копалом. Эту смолу индейцы использовали исключительно в похоронных обрядах.

© AP Photo / Eduardo Verdugo Актеры у Пирамиды Солнца на месте археологических раскопок Теотиуакана © AP Photo / Eduardo Verdugo Актеры у Пирамиды Солнца на месте археологических раскопок Теотиуакана

Кроме того, в помещениях содержалось большое количество погребальной утвари — церемониальных фигурок, топориков из оникса и прочее. Однако не это привлекло внимание ученых.

Расчищая фасад, они обнаружили любопытную гравировку — сову, распростершую крылья над маленькими фигурками людей. В мифологии сапотеков эта птица ассоциировалась с темнотой, ночью и смертью.

Именно это натолкнуло специалистов на мысль, что одна из тайн древней цивилизации может быть наконец раскрыта.

Надежно спрятали

Дело в том, что с началом испанского завоевания сапотеки заняли двойственную позицию. С одной стороны, явно не приветствовали иноземцев. С другой — враждовали с ацтеками. В итоге последовали старому принципу "Разделяй и властвуй": заключили союз с конкистадорами и пошли войной на соседей.

Независимость удалось отстоять. Но ненадолго. Вскоре испанцы взялись поголовно обращать индейцев в католицизм. Сапотеки, поначалу сопротивлявшиеся, обосновались в землях нынешней Оахаки. Но позднее сдались завоевателям.

Кортес много слышал об их несметных богатствах (если верить хроникам католических миссионеров, залежи золота в разы превосходили инкские и ацтекские). А потому решил отыскать драгоценности.

Однако к середине XVI века ему уже никто не мог помочь. Сапотеки как в воду канули, рассеялись по близлежащим лесам. И унесли тайну с собой. Осталась лишь одна подсказка, перекочевавшая затем в мифы и легенды — мол, спрятанное золото отныне и навеки под охраной птицы смерти.

Ключ найден

Разгадку нашел спустя 400 лет мексиканский археолог Альфонсо Касо. В 1932-м, путешествуя по югу страны, он наткнулся на роскошную — а главное, нетронутую — сапотекскую усыпальницу. По масштабам открытие было сопоставимо с раскопками древнегреческой Трои.

Планировка походила на ту, что увидели ученые в Оахаке: сперва длинный коридор с разноцветными росписями; затем — собственно погребальная камера. Каждый сантиметр вокруг могилы слепил глаз.

Около тысячи крупных артефактов, не считая масок, статуэток, ожерелий, браслетов и прочей мелкой утвари. Все из золота, жемчуга, нефрита, бирюзы, янтаря, обсидиана и кораллов. Были даже декоративные человеческие черепа, вырезанные из цельного куска горного хрусталя. У команды Касо ушла неделя только на то, чтобы вывезти все это из гробницы. Общий вес клада переваливал за центнер.

Любопытно, что среди росписей и барельефов исследователи встретили изображение той самой совы с распростертыми крыльями. Так открытие 1932-го дало подсказку всем последующим поколениям археологов. Отныне стало понятно, о чем повествует легенда сапотеков о птице смерти — искать потерянные сокровища нужно в гробницах.

Только за последние два десятилетия специалистам посчастливилось найти около десятка "золотых хранилищ". По масштабам они, конечно, уступали тому, что открыл Касо. Но факт остается фактом: теория подтвердилась на практике.

© AP Photo / Sebastian Castaсeda Мужчина, одетый в традиционный костюм индейцев племени инков © AP Photo / Sebastian Castaсeda Мужчина, одетый в традиционный костюм индейцев племени инков

Наиболее крупное раскопали в 2023-м неподалеку от руин древнего города Митла, более известного как Страна мертвых. Хоронили здесь исключительно правителей и жрецов.

На площади около двух квадратных километров раскинулся настоящий подземный мир. Помимо усыпальниц, в лабиринте были богато украшенные церемониальные залы, капища и алтары, даже дворцы. И сотни золотых артефактов. Это при том что археологи обследовали далеко не все помещения Митлы.