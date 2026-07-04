Краткий пересказ от РИА ИИ Британский журналист Грэм Филлипс назвал грандиозной победой освобождение Константиновки и выразил уважение российским бойцам.

ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Британский журналист Грэм Филлипс, освещающий события в Донбассе, в беседе с РИА Новости назвал грандиозной победой освобождение Константиновки и выразил уважение российским бойцам.

"Даже звезды на Кремль (стекло для кремлевских звезд – ред.) изготовлены в Константиновке . Очень символичное место. И это грандиозная победа. Я выражаю свое почтение и уважение ребятам (бойцам ВС РФ – ред.). И они идут дальше", - сказал Филлипс

Он подчеркнул, что российским бойцам осталось не так много, чтобы освободить Донбасс.

"Работайте, братья, мы вас любим, поддерживаем и гордимся. Молодцы, ребята. Это прекрасная победа", - обратился Филлипс к российским бойцам.