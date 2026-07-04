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Британский журналист назвал освобождение Константиновки грандиозной победой - РИА Новости, 04.07.2026
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Британский журналист назвал освобождение Константиновки грандиозной победой

Журналист Филлипс назвал освобождение Константиновки грандиозной победой

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoГрэм Филлипс
Грэм Филлипс - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Грэм Филлипс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский журналист Грэм Филлипс назвал грандиозной победой освобождение Константиновки и выразил уважение российским бойцам.
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Британский журналист Грэм Филлипс, освещающий события в Донбассе, в беседе с РИА Новости назвал грандиозной победой освобождение Константиновки и выразил уважение российским бойцам.
"Даже звезды на Кремль (стекло для кремлевских звезд – ред.) изготовлены в Константиновке. Очень символичное место. И это грандиозная победа. Я выражаю свое почтение и уважение ребятам (бойцам ВС РФ – ред.). И они идут дальше", - сказал Филлипс.
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Он подчеркнул, что российским бойцам осталось не так много, чтобы освободить Донбасс.
"Работайте, братья, мы вас любим, поддерживаем и гордимся. Молодцы, ребята. Это прекрасная победа", - обратился Филлипс к российским бойцам.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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