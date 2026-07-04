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Прощание с Екатериной Жемчужной пройдет в театре "Ромэн" - РИА Новости, 04.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:08 04.07.2026 (обновлено: 20:09 04.07.2026)
Прощание с Екатериной Жемчужной пройдет в театре "Ромэн"

Прощание с Екатериной Жемчужной пройдет 7 июля в театре "Ромэн" в Москве

© РИА Новости / Владимир ВяткинАктриса театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная
Актриса театра Ромэн Екатерина Жемчужная - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Актриса театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народная артистка России Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет.
  • Прощание с Екатериной Жемчужной пройдет 7 июля в 11 часов в московском театре «Ромэн».
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной пройдет 7 июля в московском театре "Ромэн", сообщили в театре.
Ранее в пресс-службе театра сообщили, что Жемчужная умерла в возрасте 82 лет. Ее дочь сообщила РИА Новости, что причиной смерти стала тромбоэмболия.
«

"Прощание с народной артисткой России Екатериной Андреевной Жемчужной пройдет 7 июля. Начало гражданской панихиды в театре "Ромэн" в 11 часов", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

Жемчужная родилась в 1944 году в Тульской области. На ее счету более 20 киноролей в фильмах "Вечный зов", "Карнавал", "Цыганское счастье", "Чардаш Монти", "Цыганка Аза" и других.
Актриса театра Ромэн Екатерина Жемчужная - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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КультураРоссияТульская областьРомэнЕкатерина Жемчужная
 
 
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