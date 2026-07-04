Прощание с Екатериной Жемчужной пройдет в театре "Ромэн"

Краткий пересказ от РИА ИИ Народная артистка России Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет.

Прощание с Екатериной Жемчужной пройдет 7 июля в 11 часов в московском театре «Ромэн».

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной пройдет 7 июля в московском театре "Ромэн", сообщили в театре.

Ранее в пресс-службе театра сообщили, что Жемчужная умерла в возрасте 82 лет. Ее дочь сообщила РИА Новости, что причиной смерти стала тромбоэмболия.

« "Прощание с народной артисткой России Екатериной Андреевной Жемчужной пройдет 7 июля. Начало гражданской панихиды в театре "Ромэн" в 11 часов", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.