Прощание с Екатериной Жемчужной пройдет в театре "Ромэн"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народная артистка России Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет.
- Прощание с Екатериной Жемчужной пройдет 7 июля в 11 часов в московском театре «Ромэн».
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной пройдет 7 июля в московском театре "Ромэн", сообщили в театре.
Ранее в пресс-службе театра сообщили, что Жемчужная умерла в возрасте 82 лет. Ее дочь сообщила РИА Новости, что причиной смерти стала тромбоэмболия.
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"Прощание с народной артисткой России Екатериной Андреевной Жемчужной пройдет 7 июля. Начало гражданской панихиды в театре "Ромэн" в 11 часов", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
Жемчужная родилась в 1944 году в Тульской области. На ее счету более 20 киноролей в фильмах "Вечный зов", "Карнавал", "Цыганское счастье", "Чардаш Монти", "Цыганка Аза" и других.
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