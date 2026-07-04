Дочь Жемчужной назвала причину смерти актрисы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народная артистка РФ Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет.
- Причиной смерти стала тромбоэмболия, сообщила ее дочь Ольга Жемчужная.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Причиной смерти народной артистки РФ Екатерины Жемчужной стала тромбоэмболия, сообщила РИА Новости ее дочь, актриса Ольга Жемчужная.
Ранее в пресс-службе театра "Ромэн" сообщили, что Жемчужная умерла в возрасте 82 лет.
"У нее оторвался тромб. Она страдала от тромбоэмболии", — сказала собеседница агентства.
Жемчужная родилась в 1944 году в Тульской области. На ее счету более 20 киноролей в картинах "Вечный зов", "Карнавал", "Цыганское счастье", "Чардаш Монти", "Цыганка Аза" и других.
Биография Екатерины Жемчужной
28 марта 2024, 03:00