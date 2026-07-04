Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народная артистка России Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Актриса Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет, сообщили в пресс-службе цыганского театра "Ромэн".
"О дате, времени и месте прощания будет объявлено позже", — говорится в посте в Telegram-канале.
Жемчужная родилась 28 марта 1944 года в Щекино Тульской области в семье оседлых цыган. В 1964-м ее приняли в труппу театра "Ромэн". На счету артистки более 20 ролей в кино, среди них "Вечный зов", "Табор уходит в небо", "Карнавал", "Цыганка Аза", "Кармелита" и другие.
В 1999 году она получила звание народной артистки России.
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