Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная

Жемчужная родилась 28 марта 1944 года в Щекино Тульской области в семье оседлых цыган. В 1964-м ее приняли в труппу театра "Ромэн". На счету артистки более 20 ролей в кино, среди них "Вечный зов", "Табор уходит в небо", "Карнавал", "Цыганка Аза", "Кармелита" и другие.