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"Одним из главных препятствий на пути к миру является то, что Зеленский продолжает выдавать сценарии из своего комедийного шоу "Квартал 95" за реалистичные политические стратегии. Эти идеи принимаются и воплощаются в жизнь, несмотря на огромные финансовые затраты и трагическую гибель тысяч украинцев, как будто они действительно могут принести успех в реальной жизни", — пожаловалась она в социальной сети X.