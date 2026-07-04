Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он мешает завершению конфликта на Украине.
- По мнению Мендель, Зеленский продолжает выдавать сценарии из своего комедийного шоу «Квартал 95» за реалистичные политические стратегии.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский мешает завершению конфликта на Украине, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
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"Одним из главных препятствий на пути к миру является то, что Зеленский продолжает выдавать сценарии из своего комедийного шоу "Квартал 95" за реалистичные политические стратегии. Эти идеи принимаются и воплощаются в жизнь, несмотря на огромные финансовые затраты и трагическую гибель тысяч украинцев, как будто они действительно могут принести успех в реальной жизни", — пожаловалась она в социальной сети X.
Накануне замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что для возобновления мирного процесса по Украине нужна политическая воля Киева и его кураторов, назвав требование главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги продолжить диалог абсурдным. Он напомнил о введенном Владимиром Зеленским запрете на контакты с Москвой.
На прошлой неделе Владимир Путин на совещании с правительством назвал четыре основы для диалога с Киевом: стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле, а также принципы, которые он обозначил в речи, произнесенной два года назад.