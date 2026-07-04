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Мендель обрушилась на Зеленского из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 04.07.2026
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16:05 04.07.2026 (обновлено: 16:06 04.07.2026)
Мендель обрушилась на Зеленского из-за происходящего на Украине

Мендель назвала Зеленского преградой к миру на Украине

© REUTERS / Ints KalninsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / Ints Kalnins
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он мешает завершению конфликта на Украине.
  • По мнению Мендель, Зеленский продолжает выдавать сценарии из своего комедийного шоу «Квартал 95» за реалистичные политические стратегии.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский мешает завершению конфликта на Украине, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
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"Одним из главных препятствий на пути к миру является то, что Зеленский продолжает выдавать сценарии из своего комедийного шоу "Квартал 95" за реалистичные политические стратегии. Эти идеи принимаются и воплощаются в жизнь, несмотря на огромные финансовые затраты и трагическую гибель тысяч украинцев, как будто они действительно могут принести успех в реальной жизни", — пожаловалась она в социальной сети X.
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