Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи соцсети X активно обсуждают слова Владимира Зеленского, отрицающего потерю Константиновки.

Зеленский просит канцлера Германии Фридриха Мерца поставить дополнительные ракеты к американским ЗРК Patriot.

Пользователи соцсети выражают недовольство поддержкой Украины и критикуют Зеленского.

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают слова Владимира Зеленского, отрицающего потерю Константиновки Украиной и просящего канцлера Германии Фридриха Мерца поставить дополнительные ракеты к американским ЗРК Patriot.

"С нетерпением жду твоего селфи в Константиновке . Подойдет даже окраина. <...> Давай, дружище, не теряй времени — спеши туда и улыбайся", — посоветовал один из пользователей.

"Большинство немцев против того, чтобы тебя поддерживать и давать тебе сотни миллиардов в то время, когда стоимость жизни у нас возрастает. Поэтому мы голосуем за АдГ . Хочешь дальше воевать — пожалуйста. Но без наших чертовых денег!" — высказался другой.

"Вы уже сказали, что для вас в приоритете? Больше ракет, верно? Вместо того чтобы закончить войну против России, вы теперь хотите больше боеприпасов? С таким образом мышления вам ничем не помочь. Просто поговорите с президентом Путиным. Так будет проще", — призвал третий.

"Тебе нужно научиться различать добро и зло, Зеленский, потому что ты опозорил себя и Украину на мировой арене!" — заключили читатели.

Накануне вечером президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки. Глава государства отметил, что взятие города — ключ к освобождению всей территории ДНР. Путин подчеркнул, что подразделения украинских войск отступают с большими потерями под натиском российской армии, которая продолжает уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО.