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Слова Зеленского после освобождения Константиновки вызвали насмешки в Сети - РИА Новости, 04.07.2026
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15:37 04.07.2026 (обновлено: 23:59 04.07.2026)

Слова Зеленского после освобождения Константиновки вызвали насмешки в Сети

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X активно обсуждают слова Владимира Зеленского, отрицающего потерю Константиновки.
  • Зеленский просит канцлера Германии Фридриха Мерца поставить дополнительные ракеты к американским ЗРК Patriot.
  • Пользователи соцсети выражают недовольство поддержкой Украины и критикуют Зеленского.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают слова Владимира Зеленского, отрицающего потерю Константиновки Украиной и просящего канцлера Германии Фридриха Мерца поставить дополнительные ракеты к американским ЗРК Patriot.
"С нетерпением жду твоего селфи в Константиновке. Подойдет даже окраина. <...> Давай, дружище, не теряй времени — спеши туда и улыбайся", — посоветовал один из пользователей.
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"Большинство немцев против того, чтобы тебя поддерживать и давать тебе сотни миллиардов в то время, когда стоимость жизни у нас возрастает. Поэтому мы голосуем за АдГ. Хочешь дальше воевать — пожалуйста. Но без наших чертовых денег!" — высказался другой.
"Вы уже сказали, что для вас в приоритете? Больше ракет, верно? Вместо того чтобы закончить войну против России, вы теперь хотите больше боеприпасов? С таким образом мышления вам ничем не помочь. Просто поговорите с президентом Путиным. Так будет проще", — призвал третий.
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"Тебе нужно научиться различать добро и зло, Зеленский, потому что ты опозорил себя и Украину на мировой арене!" — заключили читатели.
Накануне вечером президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки. Глава государства отметил, что взятие города — ключ к освобождению всей территории ДНР. Путин подчеркнул, что подразделения украинских войск отступают с большими потерями под натиском российской армии, которая продолжает уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО.
Он также назвал руководство киевского режима лицедеями и отметил, что их бравурные заявления об успехах, которых на самом деле нет, играют на руку России, поскольку те своими действиями и словами дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров.
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