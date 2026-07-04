Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели немецкого портала Die Welt обсуждают освобождение Константиновки российскими военными.
- Они предположили, что Владимир Зеленский будет отрицать утрату города.
- Накануне президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают освобождение Константиновки российскими военными.
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"Великая победа россиян. Она опровергает утверждение Запада о том, что Россия не продвигается на фронте. Зеленский, скорее всего, как всегда, будет это отрицать в течение двух-трех недель, а потом больше не будет об этом упоминать. Сейчас россияне наступают на Славянск. Значит, войну можно завершить еще в этом году", — предположил Wolf B.
"Как это? Постоянно ведь сообщают, что Украина побеждает", — написал Markus S.
"И я думал, что Украина берет верх в Донбассе... Судя по ежедневным сообщениям Украины об успехах, по крайней мере, так и казалось!" — сыронизировал Hartmut S.
Накануне вечером президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки. Глава государства отметил, что взятие города — ключ к освобождению всей территории ДНР. Путин подчеркнул, что подразделения украинских войск отступают с большими потерями под натиском российской армии, которая продолжает уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО.