В Германии предположили, что сделает Зеленский после потери Константиновки

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"Великая победа россиян. Она опровергает утверждение Запада о том, что Россия не продвигается на фронте. Зеленский, скорее всего, как всегда, будет это отрицать в течение двух-трех недель, а потом больше не будет об этом упоминать. Сейчас россияне наступают на Славянск. Значит, войну можно завершить еще в этом году", — предположил Wolf B.