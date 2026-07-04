"Зеленский, используя наши деньги и оружие, которое ему поставляют наши правительства, может делать все что угодно, встречая полное молчание. По-настоящему серьезная, свободная и честная пресса сегодня говорила бы о Зеленском так же, как когда-то говорила о Бен Ладене", — добавил Саламоне.