Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне заявил, что действия Владимира Зеленского следует освещать в западных СМИ так же, как когда-то освещали деятельность террориста Усамы бен Ладена.
- Саламоне отметил, что Зеленский демонстрирует себя как террорист, вышедший из-под контроля, ссылаясь на теракты в Европе и удары беспилотниками, в том числе по рынку в Запорожской области.
- По мнению эксперта, финансовая и военная поддержка Запада создала для Киева атмосферу полной безнаказанности.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский окончательно вышел из-под контроля, а западные СМИ должны освещать его действия так же, как когда-то освещали деятельность террориста Усамы бен Ладена, заявил итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне в Telegram-канале.
"С каждым днем Зеленский все больше демонстрирует себя как террорист и человек, который полностью вышел из-под контроля. Теракты в самом сердце Европы и удары беспилотниками повсюду. Последний произошел в Запорожской области, где были запущены беспилотники по рынку. Повторяю: по рынку. <…> Разве это не военное преступление? Где возмущение этих брюссельских глупцов и их сторонников? Где возмущение крупнейших СМИ? Нигде — все молчат", — обратил он внимание.
По словам эксперта, финансовая и военная поддержка Запада ошибочно создала для Киева атмосферу полной безнаказанности.
"Зеленский, используя наши деньги и оружие, которое ему поставляют наши правительства, может делать все что угодно, встречая полное молчание. По-настоящему серьезная, свободная и честная пресса сегодня говорила бы о Зеленском так же, как когда-то говорила о Бен Ладене", — добавил Саламоне.
В пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке. По данным главы региона, погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения.