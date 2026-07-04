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"Сделал невозможное": на Западе поразились тому, что совершил Зеленский - РИА Новости, 04.07.2026
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02:22 04.07.2026 (обновлено: 09:30 04.07.2026)
"Сделал невозможное": на Западе поразились тому, что совершил Зеленский

Политолог Дембски: Зеленский совершил невозможное, отвернув Польшу от Украины

© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политолог Славомир Дембски заявил, что Владимир Зеленский растратил накопленный в Польше запас поддержки.
  • По мнению эксперта, Зеленский объединил в Польше весь политический спектр в критике Украины.
  • Дембски считает, что политическая самонадеянность Украины имела свою цену и что «ни один кредит не длится вечно».
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский чудом сумел растратить накопленный в Польше запас поддержки и фактически объединил всю страну в критике Украины, написал политолог и бывший директор Польского института международных отношений Славомир Дембски в социальной сети X.
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"Зеленский почти сделал невозможное в Польше: он объединил весь политический спектр — от крайних правых до крайних левых — вокруг единого подхода к Украине. Сейчас он звучит поразительно последовательно: хватит символических жестов", — отметил он.
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Так, по словам эксперта, режим Зеленского собственными руками отказался от крупного политического актива в виде отношений с Варшавой.
«
"Это замечательное достижение украинской внешней политики — растратить такой необыкновенный резерв доброй воли, солидарности и поддержки, который Польша создала для Украины. <…> Политическая самонадеянность всегда имеет свою цену. Украина жила взаймы — взаймы временем, взаймы ресурсами и взаймы политическим капиталом, включая тот, который накопился в Польше. Но ни один кредит не длится вечно", — подытожил Дембски.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого Орла — за героизацию деятелей УПА*, убивавших в том числе поляков.
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