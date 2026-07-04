"Сделал невозможное": на Западе поразились тому, что совершил Зеленский

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"Это замечательное достижение украинской внешней политики — растратить такой необыкновенный резерв доброй воли, солидарности и поддержки, который Польша создала для Украины. <…> Политическая самонадеянность всегда имеет свою цену. Украина жила взаймы — взаймы временем, взаймы ресурсами и взаймы политическим капиталом, включая тот, который накопился в Польше. Но ни один кредит не длится вечно", — подытожил Дембски.